Zoom купит разработчика облачного ПО для контакт-центров за $14,7 млрд
Zoom Video Communications, Inc. заключил окончательное соглашение о покупке разработчика облачного программного обеспечения для контакт-центров Five9. Стоимость сделки оценивается в $14,7 млрд, говорится в сообщении компании.
В рамках соглашения одна акция Five9 будет обменена на 0,5533 акции Zoom класса A. Сделку планируется закрыть в первой половине 2022 г.
В сообщении компании говорится, что покупка Five9 поможет расширить представительство Zoom среди корпоративных пользователей и ускорить свой долгосрочный рост за счет увеличения рынка контакт-центров на $24 млрд. Программное обеспечение Five9 представляет собой полный набор простых в использовании приложений, которые позволяют оптимизировать работу с клиентами.
Five9 была основана в 2001 г. После завершения сделки компания станет подразделением Zoom. Генеральный директор Five9 Роуэн Троллоп станет президентом Zoom и продолжит исполнять обязанности генерального директора Five9. Он будет подчиняться генеральному директору и создателю Zoom Эрику Юаню.
Zoom приобрел широкую популярность на фоне пандемии коронавируса, жестких карантинных ограничений во многих странах и перехода людей на удаленный режим работы. Годовая выручка компании в последнем финансовом году составила $2,651 млрд после $622,7 млн годом ранее. Выручка видеосервиса за IV квартал достигла $882,5 млн, что на 369% больше предыдущего сопоставимого периода.