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Zoom купит разработчика облачного ПО для контакт-центров за $14,7 млрд

Ведомости

Zoom Video Communications, Inc. заключил окончательное соглашение о покупке разработчика облачного программного обеспечения для контакт-центров Five9. Стоимость сделки оценивается в $14,7 млрд, говорится в сообщении компании.

В рамках соглашения одна акция Five9 будет обменена на 0,5533 акции Zoom класса A. Сделку планируется закрыть в первой половине 2022 г.

В сообщении компании говорится, что покупка Five9 поможет расширить представительство Zoom среди корпоративных пользователей и ускорить свой долгосрочный рост за счет увеличения рынка контакт-центров на $24 млрд. Программное обеспечение Five9 представляет собой полный набор простых в использовании приложений, которые позволяют оптимизировать работу с клиентами.

Five9 была основана в 2001 г. После завершения сделки компания станет подразделением Zoom. Генеральный директор Five9 Роуэн Троллоп станет президентом Zoom и продолжит исполнять обязанности генерального директора Five9. Он будет подчиняться генеральному директору и создателю Zoom Эрику Юаню.

Zoom приобрел широкую популярность на фоне пандемии коронавируса, жестких карантинных ограничений во многих странах и перехода людей на удаленный режим работы. Годовая выручка компании в последнем финансовом году составила $2,651 млрд после $622,7 млн годом ранее. Выручка видеосервиса за IV квартал достигла $882,5 млн, что на 369% больше предыдущего сопоставимого периода.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных