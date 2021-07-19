Zoom купит разработчика облачного ПО для контакт-центров за $14,7 млрд

Zoom приобрел широкую популярность на фоне пандемии коронавируса, жестких карантинных ограничений во многих странах и перехода людей на удаленный режим работы. Годовая выручка компании в последнем финансовом году составила $2,651 млрд после $622,7 млн годом ранее. Выручка видеосервиса за IV квартал достигла $882,5 млн, что на 369% больше предыдущего сопоставимого периода.