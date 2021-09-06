Продажи автомобилей в России снизились на 17% на фоне мирового дефицита микрочипов

Ранее аналитики Boston Consulting Group (BCG) оценили влияние на мировой объем автопроизводства оказывает глобальный дефицит полупроводников: автопроизводители не смогут выпустить в этом году от 7 млн до 9 млн легковых автомобилей. В I квартале 2021 г. потери мирового авторынка составили примерно 1,4 млн новых автомобилей, во II квартале – 2,6 млн штук. Во второй половине года, согласно прогнозам BCG, не будет собрано еще 3–5 млн автомобилей. По данным сервиса Statista, в 2020 г. в мире было произведено около 77 млн легковых машин.