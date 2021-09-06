Продажи автомобилей в России снизились на 17% на фоне мирового дефицита микрочипов
Продажи автомобилей в России в августе 2021 г. снизились на 17% в годовом выражении — до 114 130 штук, свидетельствуют данные исследования Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Негативное влияние на объемы продаж автомобилей оказывает падение производства из-за нехватки электронных компонентов на мировом рынке, подчеркнули в АЕБ.
«Хотя спрос остается стабильным, падение производства в результате нехватки электронных компонентов на мировом рынке продолжает увеличивать разрыв между спросом и предложением, оказывая негативное влияние на объемы продаж», — приводятся слова председателя комитета автопроизводителей АЕБ Томаса Штэрцеля в исследовании.
«Поскольку никаких признаков быстрого решения этой проблемы нет, мы ожидаем нестабильность продаж и дальнейшее сокращение рынка в ближайшие несколько месяцев», — спрогнозировали в АЕБ.
Сильнее всего в августе год к году снизились продажи автомобилей китайских брендов - Zotye (-88%), Foton (-88%), Brilliance (-77%), и Lifan (-56%). Также сильно снизились продажи марок Porsche (-54%), Infiniti (-49%), Volkswagen (-41%) и Skoda (-39%). Продажи отечественных Lada также резко снизились в августе — на 32% по сравнению с августом прошлого года.
Больше всего выросли продажи корейского бренда автомобилей премиум-класса Genesis — на 287% в годовом выражении — до 418 штук, китайского бренда Chery (+163%), Cadillac (+125%) и Opel (+117%).
При этом объем продаж за январь-август 2021 г. в годовом выражении увеличился на 21,3% в годовом выражении — до 1 067 890 штук. АЕБ оставила в силе свой предыдущий прогноз по результатам прошлого года: рынок должен вырасти на 9,8%, считают в АЕБ.
Ранее аналитики Boston Consulting Group (BCG) оценили влияние на мировой объем автопроизводства оказывает глобальный дефицит полупроводников: автопроизводители не смогут выпустить в этом году от 7 млн до 9 млн легковых автомобилей. В I квартале 2021 г. потери мирового авторынка составили примерно 1,4 млн новых автомобилей, во II квартале – 2,6 млн штук. Во второй половине года, согласно прогнозам BCG, не будет собрано еще 3–5 млн автомобилей. По данным сервиса Statista, в 2020 г. в мире было произведено около 77 млн легковых машин.
Проблемы с поставками микроэлектроники для автопрома возникли ранее 2020 г., отмечали авторы исследования. Но в прошлом году в период пандемии коронавируса они усугубились на фоне роста спроса со стороны производителей других товаров, особенно бытовой электроники. В 2021 г. сбои поставок автокомпонентов также происходили под влиянием погодных катаклизмов и антропогенных катастроф, нарушающих цепочки поставок, – аналитики BCG вспоминают, например, ледяной шторм в Техасе (февраль) и пожар на фабрике микрочипов компании Renesas Electronics в Японии (март).