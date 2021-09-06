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ФАС возбудила дело из-за цен на овощи в «Магните» и «Пятерочке» в Рязани

Ведомости

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Рязанской области возбудило дело в отношении ритейлеров «Магнит» и «Пятерочка» по признакам установления ими монопольно высоких цен на овощи в регионе, сообщила пресс-служба ФАС. 

«Рязанское УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») по признакам установления монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь», — говорится в сообщении. В результате проверки ФАС выяснила, что летом 2021 г. ритейлеры устанавливали существенную торговую наценку к ценам закупки — свыше 50%, при этом в ряде случаев она превышала 100%.

В пресс-службе X5 Group сообщили ТАСС, что средняя наценка в магазинах «Пятерочка» в Рязанской области на лук составляла 14%, на капусту — 4%, а на картофель и морковь была отрицательной. По мнению компании, подозрения ведомства не отражают реальную ценовую ситуацию в магазинах. Вместе с тем в X5 Group подчеркнули, что заинтересованы в конструктивном диалоге с ФАС и готовы предоставить всю необходимую информацию для проверки. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных