ФАС возбудила дело из-за цен на овощи в «Магните» и «Пятерочке» в Рязани

В пресс-службе X5 Group сообщили ТАСС, что средняя наценка в магазинах «Пятерочка» в Рязанской области на лук составляла 14%, на капусту — 4%, а на картофель и морковь была отрицательной. По мнению компании, подозрения ведомства не отражают реальную ценовую ситуацию в магазинах. Вместе с тем в X5 Group подчеркнули, что заинтересованы в конструктивном диалоге с ФАС и готовы предоставить всю необходимую информацию для проверки.