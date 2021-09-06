ФАС возбудила дело из-за цен на овощи в «Магните» и «Пятерочке» в Рязани
«Рязанское УФАС России возбудило антимонопольное дело в отношении АО «Тандер» (торговая сеть «Магнит») и ООО «Агроторг» (торговая сеть «Пятерочка») по признакам установления монопольно высоких цен на картофель, лук, капусту и морковь», — говорится в сообщении. В результате проверки ФАС выяснила, что летом 2021 г. ритейлеры устанавливали существенную торговую наценку к ценам закупки — свыше 50%, при этом в ряде случаев она превышала 100%.
В пресс-службе X5 Group сообщили ТАСС, что средняя наценка в магазинах «Пятерочка» в Рязанской области на лук составляла 14%, на капусту — 4%, а на картофель и морковь была отрицательной. По мнению компании, подозрения ведомства не отражают реальную ценовую ситуацию в магазинах. Вместе с тем в X5 Group подчеркнули, что заинтересованы в конструктивном диалоге с ФАС и готовы предоставить всю необходимую информацию для проверки.