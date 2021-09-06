Минпромторг сообщил о стабильности цен на продукты в России

«Возможно, по ряду товаров снижение цен не такое серьезное, как хотелось бы — например, по капусте: сказался более поздний срок начала уборки урожая», — объяснил Евтухов. По его словам, наблюдается пауза в снижении цен на картофель, так как в южных регионах урожай собран, а в Центральной России его собирают с запозданием на три недели. «Поэтому вскоре, я надеюсь, мы снова увидим уменьшение цены», — добавил он.