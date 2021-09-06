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Минпромторг сообщил о стабильности цен на продукты в России

Ведомости

Ситуация с ценами на продукты питания в России в целом стабильная, сообщил статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов в интервью «РИА Новости».

«В целом ситуация с ценами на продовольствие стабильная», — сказал Евтухов. Он отметил, что этому в том числе способствовало расширение каналов продаж — увеличение в регионах числа ярмарок, которые упрощают сбыт продукции небольших фермерских хозяйств.

Замминистра рассказал, что стоимость сахара и подсолнечного масла стабилизировалась, а куриные яйца, которые дорожали в начале года, «подешевели так, что теперь уже птицеводы испытывают определенные трудности». Аналогичная ситуация с мясом птицы. Существенно снижаются и цены на овощи «борщевого набора», на что влияет урожай и сезонный фактор. 

«Возможно, по ряду товаров снижение цен не такое серьезное, как хотелось бы — например, по капусте: сказался более поздний срок начала уборки урожая», — объяснил Евтухов. По его словам, наблюдается пауза в снижении цен на картофель, так как в южных регионах урожай собран, а в Центральной России его собирают с запозданием на три недели. «Поэтому вскоре, я надеюсь, мы снова увидим уменьшение цены», — добавил он.

Ранее Банк России сообщил о замедлении роста цен на продукты в большинстве регионов страны. По данным регулятора, это связано преимущественно со снижением темпов удорожания овощей и фруктов. В июле продукты питания выросли в цене в среднем на 8,14% в годовом выражении, следует из статистики Росстата. В июне показатель был на уровне 8,67%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных