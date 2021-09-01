Росстат зафиксировал недельную инфляцию второй раз подряд
Потребительские цены в России с 24 по 30 августа выросли на 0,09%, следует из материалов Росстата. Это почти равно показателю предыдущей недели, когда ведомство впервые с середины июля зафиксировано инфляцию после пяти недель дефляции или отсутствия повышения стоимости товаров.
В целом с начала этого года цены в России выросли на 4,68%. Это выше целевого уровня в 4%, установленного Центробанком. Для сравнения: за тот же период 2020 г. инфляция составила 2,95%.
Больше всего из продуктов питания за последнюю неделю подорожали печенье и фруктово-ягодные консервы для детского питания — на 0,6%. На 0,5% выросла стоимость свинины, цена говядины же увеличилась на 0,3%.
Сахар и подсолнечное масло подорожали в среднем по России на 0,1%, хотя на прошлой неделе второй из товаров подешевел. Стоимость яиц упала на 0,5%.
Темпы удешевления овощей продолжили замедляться. Цены на них снизились на 0,9% после 1,7% в период с 17 по 23 августа. Так, стоимость моркови упала на 5,4%, картофеля — на 1,9%, белокочанной капусты — на 1,7%, репчатого лука — на 0,9%, яблок — на 0,2%, огурцов — на 0,01%. При этом помидоры подорожали на 0,18%.
Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо увеличились на 0,1%.
Ранее Минэкономразвития сообщило, что к 23 августа годовая инфляция в России достигла 6,68% при целевом уровне Центробанка в 4%. Это максимальный уровень с августа 2016 г. Годовая инфляция по итогам июля составила 6,46% после 6,5% в июне.