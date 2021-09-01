Росстат зафиксировал недельную инфляцию второй раз подряд

Темпы удешевления овощей продолжили замедляться. Цены на них снизились на 0,9% после 1,7% в период с 17 по 23 августа. Так, стоимость моркови упала на 5,4%, картофеля — на 1,9%, белокочанной капусты — на 1,7%, репчатого лука — на 0,9%, яблок — на 0,2%, огурцов — на 0,01%. При этом помидоры подорожали на 0,18%.