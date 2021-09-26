Спорт
Ведомости.СПб
Город
Экология
Ведомости&
Бизнес-регата
Как потратить
Справочник компаний
Конференции
Недвижимость
Форум
Газета
Бизнес

Зампред правления «Новатэка» Джитвэй урегулировал налоговые претензии США

Ведомости

Заместитель председателя правления «Новатэка» Марк Джитвэй, которого власти США обвинили в уклонении от уплаты налогов путем сокрытия активов, сообщил, что урегулировал претензии американских властей в рамках добровольной программы. Сами обвинения он назвал необоснованными. 

«В четверг меня обвинили в необоснованных обвинениях в неуплате налогов, которые я уже урегулировал в рамках добровольной программы, и я не признаю себя виновным. Я буду упорно бороться с этими обвинениями и продолжу, как обычно, обсуждать газовые темы», – написал топ-менеджер в Twitter.

23 сентября минюст США сообщил о задержании Джитвэя. Его обвинили в сокрытии активов в целях уклонения от уплаты налогов. По данным американского минюста, с 2005 по 2016 г. Джитвэй через офшоры скрывал принадлежащие ему активы, чтобы избежать налогов. Речь идет об активах стоимостью $93 млн. «Проработав дипломированным бухгалтером в США и России, Джитвэй стал финансовым директором крупной российской газовой компании. В рамках своего компенсационного пакета Джитвэй получил прибыльные опционы на акции. С 2005 г. у Джитвэя был счет в швейцарском банке для хранения этих активов, общая стоимость которых на пике превышала $93 млн», — рассказали в министерстве.

В пресс-службе «Новатэка» позже заявили, что компания не имеет отношения к данному уголовному процессу и не обладает деталями разбирательства. «Новатэк» следит за развитием ситуации и будет оказывать всю необходимую поддержку», — отмечали там. 

24 сентября Джитвэя освободили под залог в $80 млн. Следующее заседание суда запланировано на 30 сентября. Джитвэй вину не признал, через своего адвоката он заявил о невиновности по 15 пунктам обвинения.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных