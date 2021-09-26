Зампред правления «Новатэка» Джитвэй урегулировал налоговые претензии США

23 сентября минюст США сообщил о задержании Джитвэя. Его обвинили в сокрытии активов в целях уклонения от уплаты налогов. По данным американского минюста, с 2005 по 2016 г. Джитвэй через офшоры скрывал принадлежащие ему активы, чтобы избежать налогов. Речь идет об активах стоимостью $93 млн. «Проработав дипломированным бухгалтером в США и России, Джитвэй стал финансовым директором крупной российской газовой компании. В рамках своего компенсационного пакета Джитвэй получил прибыльные опционы на акции. С 2005 г. у Джитвэя был счет в швейцарском банке для хранения этих активов, общая стоимость которых на пике превышала $93 млн», — рассказали в министерстве.