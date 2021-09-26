Зампред правления «Новатэка» Джитвэй урегулировал налоговые претензии США
Заместитель председателя правления «Новатэка» Марк Джитвэй, которого власти США обвинили в уклонении от уплаты налогов путем сокрытия активов, сообщил, что урегулировал претензии американских властей в рамках добровольной программы. Сами обвинения он назвал необоснованными.
«В четверг меня обвинили в необоснованных обвинениях в неуплате налогов, которые я уже урегулировал в рамках добровольной программы, и я не признаю себя виновным. Я буду упорно бороться с этими обвинениями и продолжу, как обычно, обсуждать газовые темы», – написал топ-менеджер в Twitter.
23 сентября минюст США сообщил о задержании Джитвэя. Его обвинили в сокрытии активов в целях уклонения от уплаты налогов. По данным американского минюста, с 2005 по 2016 г. Джитвэй через офшоры скрывал принадлежащие ему активы, чтобы избежать налогов. Речь идет об активах стоимостью $93 млн. «Проработав дипломированным бухгалтером в США и России, Джитвэй стал финансовым директором крупной российской газовой компании. В рамках своего компенсационного пакета Джитвэй получил прибыльные опционы на акции. С 2005 г. у Джитвэя был счет в швейцарском банке для хранения этих активов, общая стоимость которых на пике превышала $93 млн», — рассказали в министерстве.
В пресс-службе «Новатэка» позже заявили, что компания не имеет отношения к данному уголовному процессу и не обладает деталями разбирательства. «Новатэк» следит за развитием ситуации и будет оказывать всю необходимую поддержку», — отмечали там.
24 сентября Джитвэя освободили под залог в $80 млн. Следующее заседание суда запланировано на 30 сентября. Джитвэй вину не признал, через своего адвоката он заявил о невиновности по 15 пунктам обвинения.