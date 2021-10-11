Chanel установила лимит на покупку двух моделей сумок одним клиентом
Модный дом Chanel с октября установил лимит на продажи самых популярных моделей сумок — Classic Flap Bag и Coco Handle. Начиная с этого месяца Chanel разрешит покупать только по одной сумке этих моделей, сообщил Hypebeast. Также лимит был введен на небольшие изделия из кожи – клиенты смогут купить не более двух одинаковых изделий в год.
Изменение политики продаж связано с ростом числа перекупщиков на рынке люксовых товаров. Таким способом модные бренды ограничивают количество покупок своих товаров, чтобы повысить их эксклюзивность. В этом году Chanel уже трижды повышал цены на свои самые популярные товары, однако клиенты по-прежнему занимают очередь в бутики по всему миру, отмечает издание.
Люксовые бренды много лет ограничивают количество сумок, которые клиенты могут приобрести, для борьбы с перекупщиками. Недавно подобный лимит ввел Hermеs – один человек может купить один и тот же товар два раза в год.
Ранее итальянская ассоциация люксовых производителей Altagamma и американская консалтинговая компания Bain & Company опубликовали совместный отчет, согласно которому мировой рынок предметов роскоши вернулся к росту и к концу этого года объем продаж люксовых товаров во всем мире может вернуться к уровню 2019 г. В I квартале 2021 г. рост продаж люксовых товаров составил 1% в годовом выражении или остался на одном уровне в сравнении с I кварталом 2019 г. Наиболее активно в I квартале росли продажи товаров в Китае и США, а также в странах Ближнего Востока и Австралии.