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Chanel установила лимит на покупку двух моделей сумок одним клиентом

Ведомости

Модный дом Chanel с октября установил лимит на продажи самых популярных моделей сумок — Classic Flap Bag и Coco Handle. Начиная с этого месяца Chanel разрешит покупать только по одной сумке этих моделей, сообщил Hypebeast. Также лимит был введен на небольшие изделия из кожи – клиенты смогут купить не более двух одинаковых изделий в год.

Изменение политики продаж связано с ростом числа перекупщиков на рынке люксовых товаров. Таким способом модные бренды ограничивают количество покупок своих товаров, чтобы повысить их эксклюзивность. В этом году Chanel уже трижды повышал цены на свои самые популярные товары, однако клиенты по-прежнему занимают очередь в бутики по всему миру, отмечает издание.

Люксовые бренды много лет ограничивают количество сумок, которые клиенты могут приобрести, для борьбы с перекупщиками. Недавно подобный лимит ввел Hermеs – один человек может купить один и тот же товар два раза в год.

Ранее итальянская ассоциация люксовых производителей Altagamma и американская консалтинговая компания Bain & Company опубликовали совместный отчет, согласно которому мировой рынок предметов роскоши вернулся к росту и к концу этого года объем продаж люксовых товаров во всем мире может вернуться к уровню 2019 г. В I квартале 2021 г. рост продаж люксовых товаров составил 1% в годовом выражении или остался на одном уровне в сравнении с I кварталом 2019 г. Наиболее активно в I квартале росли продажи товаров в Китае и США, а также в странах Ближнего Востока и Австралии.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных