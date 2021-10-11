Chanel установила лимит на покупку двух моделей сумок одним клиентом

Ранее итальянская ассоциация люксовых производителей Altagamma и американская консалтинговая компания Bain & Company опубликовали совместный отчет, согласно которому мировой рынок предметов роскоши вернулся к росту и к концу этого года объем продаж люксовых товаров во всем мире может вернуться к уровню 2019 г. В I квартале 2021 г. рост продаж люксовых товаров составил 1% в годовом выражении или остался на одном уровне в сравнении с I кварталом 2019 г. Наиболее активно в I квартале росли продажи товаров в Китае и США, а также в странах Ближнего Востока и Австралии.