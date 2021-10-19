ВТБ заключил мировое соглашение с США в рамках расследования по Мозамбику

Мозамбик получил более $2 млрд от Credit Suisse и ВТБ, которые организовали в 2013 г. выпуск облигаций на $850 млн для мозамбикской государственной рыболовецкой компании Ematum, а также обмен этих бумаг в марте 2016 г. на суверенные облигации Мозамбика с более поздним сроком погашения. В июне 2016 г. ВТБ передал $485 млн из $535 млн кредита другим инвесторам, ведущим активную деятельность в этом регионе, сообщал «Интерфакс».