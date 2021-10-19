ВТБ заключил мировое соглашение с США в рамках расследования по Мозамбику
ВТБ заключил мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC), в рамках которого американский регулятор прекратил расследование дела об участии банка в ряде сделок с Мозамбиком, сообщает пресс-служба банка.
«Сегодня VTB Capital plc (ВТБ) заключил мировое соглашение с Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) о прекращении расследования SEC в отношении участия ВТБ в ряде сделок с Республикой Мозамбик. Подчеркиваем, что ВТБ не признает и не отрицает утверждений, содержащихся в постановлении SEC», — говорится в сообщении ВТБ.
«В своем постановлении SEC прямо признает, что ВТБ не знал и не участвовал в коррупционной схеме, организованной рядом представителей властей республики Мозамбик и другими лицами. SEC также не обнаружила, что ВТБ участвовал в умышленных неправомерных действиях или мошенничестве», — добавили в пресс-службе банка.
«Базирующаяся в Лондоне дочерняя компания российского банка ВТБ согласилась выплатить более $6 млн, чтобы урегулировать обвинения комиссии, связанные с ее ролью во введении в заблуждение инвесторов при втором размещении облигаций в 2016 г.», — говорится в документе. Согласно сообщению ВТБ, банк выплатит штраф в размере $4 млн и возвратит комиссионные объемом $2 млн.
В ноябре 2017 г. The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники рассказала о расследовании министерства юстиции США и Федерального бюро расследований (ФБР) против трех банков – швейцарского Credit Suisse, российского ВТБ и французского BNP Paribas для выяснения их роли в продаже $2 млрд долговых обязательств Мозамбика. В ведомствах проверяли, не поспособствовали ли банки коррупции, позволив местным чиновникам получить деньги, привлеченные при продаже долга. В январе 2019 г. в рамках расследования в Лондоне арестовали троих бывших сотрудников Credit Suisse.
Мозамбик получил более $2 млрд от Credit Suisse и ВТБ, которые организовали в 2013 г. выпуск облигаций на $850 млн для мозамбикской государственной рыболовецкой компании Ematum, а также обмен этих бумаг в марте 2016 г. на суверенные облигации Мозамбика с более поздним сроком погашения. В июне 2016 г. ВТБ передал $485 млн из $535 млн кредита другим инвесторам, ведущим активную деятельность в этом регионе, сообщал «Интерфакс».
«В ходе расследования SEC пришел к выводу, что ВТБ якобы не раскрыл полной информации в рамках одной сделки – организации обмена выпуска облигаций компании EMATUM на суверенные еврооблигации в 2016 году. Таким образом, материалы, подготовленные в рамках размещения, содержали вводящие в заблуждение заявления со стороны Республики Мозамбик, а ВТБ не предотвратил отсутствие полной информации», — отметили в пресс-службе ВТБ.
В этих материалах не были указаны истинный характер задолженности Мозамбика, а также роль ВТБ как кредитора в двух предыдущих сделках.
«Постановление SEC признает сложность ситуации, в которой оказался ВТБ в связи с действиями должностных лиц Мозамбика во время сделки по обмену евробондов EMATUM, вследствие которых сам ВТБ был введен в заблуждение официальными лицами Мозамбика. Ни ВТБ, ни кто-либо из сотрудников группы не были обвинены Министерством юстиции США в уголовном преступлении. В сегодняшнем постановлении SEC также не предъявила никаких обвинений сотрудникам ВТБ», — подчеркнули в банке.
В SEC также заявили, что Международный банк Credit Suisse выплатит властям США и Великобритании почти $475 млн за взятки чиновникам Мозамбика. «Credit Suisse Group AG согласилась заплатить почти $475 млн властям США и Великобритании, в том числе почти $100 SEC, за мошенническую дезинформацию инвесторов и нарушение (американского) закона о коррумпированных действиях за рубежом. Схема включала два размещения бондов и синдицированный кредит, которые собирали средства от имени государственных компаний Мозамбика», — говорится в заявлении комиссии (цитата по «РИА Новости»).