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МТС начала сдавать смартфоны в аренду

Ведомости

МТС запустила сервис помесячной аренды смартфонов в партнерстве со стартапом Arenter. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Сообщается, что шеринг смартфонов в ближайшее время запустит и «Мегафон», причем сервис будет доступен во всех регионах страны и будет распространяться на устройства любого бренда. В Tele2 идею назвали нецелесообразной.

Проект МТС будет тестироваться следующие полгода в Москве и Подмосковье, на этом этапе услуга распространяется на iPhone XR, 11, 12 и 13 на срок от одного месяца до года. Затем в компании решат, нужно ли вводить услугу в других регионах и включить в предложение продукты других брендов.

Размер аренды будет зависеть от модели смартфона — так, iPhone 11 в минимальной комплектации можно взять на месяц за 4200 руб., а iPhone 13 Pro Max — от 8900 руб. При этом в МТС заверили, что клиенты не будут нести ответственность за небольшие дефекты, возникающие в процессе использования, вроде потертостей и мелких царапин. Из описания услуги на сайте компании следует, что в некоторых случаях при сильных повреждениях может быть проведена экспертиза, в результате которой с клиента удержат от 10 до 100% от рыночной стоимости смартфона.

Опрошенные газетой аналитики не ожидают высокого спроса на услугу и предсказывают, что арендовать смартфоны будут на срок не более месяца, чтобы протестировать новые флагманы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных