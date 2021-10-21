МТС начала сдавать смартфоны в аренду
МТС запустила сервис помесячной аренды смартфонов в партнерстве со стартапом Arenter. Об этом пишет газета «Коммерсантъ». Сообщается, что шеринг смартфонов в ближайшее время запустит и «Мегафон», причем сервис будет доступен во всех регионах страны и будет распространяться на устройства любого бренда. В Tele2 идею назвали нецелесообразной.
Проект МТС будет тестироваться следующие полгода в Москве и Подмосковье, на этом этапе услуга распространяется на iPhone XR, 11, 12 и 13 на срок от одного месяца до года. Затем в компании решат, нужно ли вводить услугу в других регионах и включить в предложение продукты других брендов.
Размер аренды будет зависеть от модели смартфона — так, iPhone 11 в минимальной комплектации можно взять на месяц за 4200 руб., а iPhone 13 Pro Max — от 8900 руб. При этом в МТС заверили, что клиенты не будут нести ответственность за небольшие дефекты, возникающие в процессе использования, вроде потертостей и мелких царапин. Из описания услуги на сайте компании следует, что в некоторых случаях при сильных повреждениях может быть проведена экспертиза, в результате которой с клиента удержат от 10 до 100% от рыночной стоимости смартфона.
Опрошенные газетой аналитики не ожидают высокого спроса на услугу и предсказывают, что арендовать смартфоны будут на срок не более месяца, чтобы протестировать новые флагманы.