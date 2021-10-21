МТС начала сдавать смартфоны в аренду

Размер аренды будет зависеть от модели смартфона — так, iPhone 11 в минимальной комплектации можно взять на месяц за 4200 руб., а iPhone 13 Pro Max — от 8900 руб. При этом в МТС заверили, что клиенты не будут нести ответственность за небольшие дефекты, возникающие в процессе использования, вроде потертостей и мелких царапин. Из описания услуги на сайте компании следует, что в некоторых случаях при сильных повреждениях может быть проведена экспертиза, в результате которой с клиента удержат от 10 до 100% от рыночной стоимости смартфона.