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Японская компания планирует купить долю в лесном холдинге Дальнего Востока

Ведомости

Японская компания Iida Group Holdings, специализирующаяся на строительстве деревянных домов, подала ходатайство в ФАС о покупке доли в лесопромышленном холдинге на Дальнем Востоке RFP Group, сообщает РБК со ссылкой на источники и представителя ФАС, который подтвердил информацию о подготовке сделки.

Собеседник издания отметил, что японская компания претендует на контрольный пакет RFP Group. Она планирует консолидировать 75% компании, а оставшиеся 25% будут у ее существующих акционеров, сказал другой источник. Сумма сделки может составить около $150 млн.

Ключевыми активами RFP Group являются компании «Дальлеспром», «Флора» и «Амурское пароходство». В аренде у компании находятся участки с разрешенной вырубкой 3,7 млн куб. м в год. 27% холдинга владеет Invest AG Александра Абрамова, еще 31% — у Milhouse Романа Абрамовича. Представители компаний отказались от комментариев.

В сентября в рамках совещания на Восточном экономическом форуме Александр Абрамов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать сделку по продаже доли в компании японскому инвестору. Необходимость в сделке он объяснил доступом на «высокомаржинальный» японский рынок, который сейчас по существу «закрыт из-за его специфической картельной структуры».

Тогда Путин поручил правительству до 1 ноября «обеспечить рассмотрение на заседаниях правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации проектов, предусматривающих создание на территории Дальневосточного федерального округа мощностей по переработке древесины, в том числе для экспорта продукции переработки древесины».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных