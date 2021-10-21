Японская компания планирует купить долю в лесном холдинге Дальнего Востока
Собеседник издания отметил, что японская компания претендует на контрольный пакет RFP Group. Она планирует консолидировать 75% компании, а оставшиеся 25% будут у ее существующих акционеров, сказал другой источник. Сумма сделки может составить около $150 млн.
Ключевыми активами RFP Group являются компании «Дальлеспром», «Флора» и «Амурское пароходство». В аренде у компании находятся участки с разрешенной вырубкой 3,7 млн куб. м в год. 27% холдинга владеет Invest AG Александра Абрамова, еще 31% — у Milhouse Романа Абрамовича. Представители компаний отказались от комментариев.
В сентября в рамках совещания на Восточном экономическом форуме Александр Абрамов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать сделку по продаже доли в компании японскому инвестору. Необходимость в сделке он объяснил доступом на «высокомаржинальный» японский рынок, который сейчас по существу «закрыт из-за его специфической картельной структуры».
Тогда Путин поручил правительству до 1 ноября «обеспечить рассмотрение на заседаниях правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в Российской Федерации проектов, предусматривающих создание на территории Дальневосточного федерального округа мощностей по переработке древесины, в том числе для экспорта продукции переработки древесины».