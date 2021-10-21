Японская компания планирует купить долю в лесном холдинге Дальнего Востока

В сентября в рамках совещания на Восточном экономическом форуме Александр Абрамов обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать сделку по продаже доли в компании японскому инвестору. Необходимость в сделке он объяснил доступом на «высокомаржинальный» японский рынок, который сейчас по существу «закрыт из-за его специфической картельной структуры».