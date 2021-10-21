Суд запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung из-за патентного спора
Запрет распространяется на модели смартфонов с поддержкой платежного сервиса Samsung Pay. В их числе и флагманский Galaxy Z Flip, Galaxy Fold и Galaxy J5.
Еще в июле суд в рамках патентного спора запретил Samsung Electronics и ее российскому представительству «Самсунг Электроникс Рус Компани» использование на территории страны продукции, включающей в себя Samsung Рау. Тогда суд не указал конкретные модели, подлежащие запрету, и истец ходатайствовал об уточнении требований.
Sqwin SA, считает, что сервис нарушает ее права правообладателя патента на изобретение «Система электронных платежей». Согласно описанию изобретения, оно относится к «средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». По мнению юристов Sqwin SA, на такой технологии и основана платежная система Samsung Pay. Суд согласился с требованиями истца. «Самсунг Электроникс Рус Компани» в августе подала апелляционную жалобу на это решение.
Патент за номером RU2686003C2 был зарегистрирован в России в начале декабря 2013 г. и опубликован в декабре 2019 г. Samsung Pay появилась на российском рынке в сентябре 2016 г., спустя год после запуска в Южной Корее, и стала первой платежной системой от производителя смартфонов в России.
Apple Pay запустила свой сервис в России в октябре того же года, Google Pay (тогда еще называвшаяся Android Pay) стала доступна для россиян в 2017 г.
По данным Национального агентства финансовых исследований, к марту 2021 г. Samsung Pay занимала третье место на российском рынке платежных систем (17%), уступая Apple Pay (30%) и Google Pay (32%). Как сообщает холдинг GS Group, в первом полугодии 2021 г. доля Samsung на российском рынке смартфонов составляла 29,3%, выше была только Xiaomi (32,5%).