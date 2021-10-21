Суд запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung из-за патентного спора

Патент за номером RU2686003C2 был зарегистрирован в России в начале декабря 2013 г. и опубликован в декабре 2019 г. Samsung Pay появилась на российском рынке в сентябре 2016 г., спустя год после запуска в Южной Корее, и стала первой платежной системой от производителя смартфонов в России.