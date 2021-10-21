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Суд запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung из-за патентного спора

Ведомости

Арбитражный суд Москвы запретил южнокорейской компании Samsung Electronics и ее российской дочке ввозить, продавать и хранить в стране 61 модель смартфонов. Это следует из резолютивной части дополнительного решения суда по иску швейцарской Sqwin SA.

Запрет распространяется на модели смартфонов с поддержкой платежного сервиса Samsung Pay. В их числе и флагманский Galaxy Z Flip, Galaxy Fold и Galaxy J5.

Еще в июле суд в рамках патентного спора запретил Samsung Electronics и ее российскому представительству «Самсунг Электроникс Рус Компани» использование на территории страны продукции, включающей в себя Samsung Рау. Тогда суд не указал конкретные модели, подлежащие запрету, и истец ходатайствовал об уточнении требований.

Sqwin SA, считает, что сервис нарушает ее права правообладателя патента на изобретение «Система электронных платежей». Согласно описанию изобретения, оно относится к «средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». По мнению юристов Sqwin SA, на такой технологии и основана платежная система Samsung Pay. Суд согласился с требованиями истца. «Самсунг Электроникс Рус Компани» в августе подала апелляционную жалобу на это решение.

Патент за номером RU2686003C2 был зарегистрирован в России в начале декабря 2013 г. и опубликован в декабре 2019 г. Samsung Pay появилась на российском рынке в сентябре 2016 г., спустя год после запуска в Южной Корее, и стала первой платежной системой от производителя смартфонов в России.

Apple Pay запустила свой сервис в России в октябре того же года, Google Pay (тогда еще называвшаяся Android Pay) стала доступна для россиян в 2017 г. 

По данным Национального агентства финансовых исследований, к марту 2021 г. Samsung Pay занимала третье место на российском рынке платежных систем (17%), уступая Apple Pay (30%) и Google Pay (32%). Как сообщает холдинг GS Group, в первом полугодии 2021 г. доля Samsung на российском рынке смартфонов составляла 29,3%, выше была только Xiaomi (32,5%).

Ранее по теме: СМИ узнали об угрозе запрета Samsung Pay в России

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных