СМИ узнали об угрозе запрета Samsung Pay в России
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании «Сквин СА» к ООО «Самсунг электроникс рус компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование изобретения по оплате покупки с помощью телефона клиента без согласия правообладателя — «Сквин СА». Суд фактически запретил использовать в России Samsung Pay и ввозить в страну смартфоны, которые поддерживают платежную систему.
Ответчик по делу может обжаловать решение суда в течение 30 дней. По данным Национального агентства финансовых исследований на март 2021 г., Samsung Pay используют 17% пользователей мобильных платежных сервисов.
Суд на основе заключений экспертов сделал вывод, что в работе Samsung Pay действительно используются технологии патента «Сквин СА». Суд запретил Samsung «использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, а именно предложение о продаже, иное введение в гражданский оборот на территории РФ».
В компании Samsung Electronics изданию сообщили, что изучают документы. Изменений в оперативной деятельности компании сейчас не планируется. Связаться со «Сквин СА» или найти какую-либо информацию о ней «Коммерсанту» не удалось.