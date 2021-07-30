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СМИ узнали об угрозе запрета Samsung Pay в России

Ведомости

В России могут запретить работу платежной системы Samsung Pay из-за патентного спора, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на текст решения Арбитражного суда Москвы.

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск швейцарской компании «Сквин СА» к ООО «Самсунг электроникс рус компани» и Samsung Electronics Co Ltd. за использование изобретения по оплате покупки с помощью телефона клиента без согласия правообладателя — «Сквин СА». Суд фактически запретил использовать в России Samsung Pay и ввозить в страну смартфоны, которые поддерживают платежную систему.

Ответчик по делу может обжаловать решение суда в течение 30 дней. По данным Национального агентства финансовых исследований на март 2021 г., Samsung Pay используют 17% пользователей мобильных платежных сервисов.

Суд на основе заключений экспертов сделал вывод, что в работе Samsung Pay действительно используются технологии патента «Сквин СА». Суд запретил Samsung «использование продукции, включающей в себя Samsung Рау, а именно предложение о продаже, иное введение в гражданский оборот на территории РФ».

В компании Samsung Electronics изданию сообщили, что изучают документы. Изменений в оперативной деятельности компании сейчас не планируется. Связаться со «Сквин СА» или найти какую-либо информацию о ней «Коммерсанту» не удалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных