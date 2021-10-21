Билеты в театры в осеннем сезоне подорожали в стране минимум на 10%

Дорожают билеты и в Санкт-Петербурге: 1576 руб. этой осенью против 1327 руб. в 2020 и 1350 руб. — в 2019. В других регионах поход в театр будет стоить сейчас в среднем 827 руб., тогда как годом ранее это были 722 руб., пишет РБК. При этом, по данным гендиректора «МТС Энтертейнмент» Михаила Минина, в регионах цены на билеты в театры остаются примерно на том же уровне, что и год назад.