Билеты в театры в осеннем сезоне подорожали в стране минимум на 10%
Билеты в российские театры в осеннем сезоне подорожали на 15-20%, сообщает РБК со ссылкой на руководителя сервиса «Яндекс.Афиша» Дмитрия Субботина. По оценкам билетных сервисов МТС — агрегаторов «Пономиналу» и Ticketland, — средняя цена на билеты год к году в Москве и Санкт-Петербурге выросла примерно на 10%.
По итогам первой половины октября, данные за этот период, как уточняют в «Яндекс.Афиша», характеризуют весь осенний сезон в целом, средняя стоимость билета в московские театры достигла 2365 руб. Показатель аналогичного периода прошлого года — 1930 руб., допандемийного 2019 г. — 1831 руб.
Дорожают билеты и в Санкт-Петербурге: 1576 руб. этой осенью против 1327 руб. в 2020 и 1350 руб. — в 2019. В других регионах поход в театр будет стоить сейчас в среднем 827 руб., тогда как годом ранее это были 722 руб., пишет РБК. При этом, по данным гендиректора «МТС Энтертейнмент» Михаила Минина, в регионах цены на билеты в театры остаются примерно на том же уровне, что и год назад.
По словам заместителя директора МХТ им. Чехова по работе со зрителем и гастрольной деятельности Натальи Виноградовой, подорожание билетов связано с уменьшением количества продаваемых билетов. Средняя цена билета в этот театр в период с 1 сентября по 17 октября текущего года составляла 2513 руб., в этот же период прошлого года — 1950 руб., а в 2019 г. — 1625 руб. В свою очередь средняя цена билета на осенний сезон 2021 г. в МХАТ им. Горького составляет 1894 руб. За аналогичный период прошлого года этот показатель равнялся 986 руб., в 2019 г. — 838,25 руб.
В театре рост цен объяснили пандемией. «На сегодняшний день ограничения по посещаемости составляют не по процентам, а по количеству зрителей — не более 500. Зал нашей Большой сцены может вместить в себя 1375 человек, соответственно, 500 человек — это даже не 50% рассадки. Кроме того, влияет репертуарная политика театра. И третий момент — появление спектаклей, на которые наблюдается повышенный спрос», — сообщили в пресс-службе МХАТ им. Горького.