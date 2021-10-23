«Газпром» создаст в хранилищах рекордный резерв газа
Объекты газоснабжения подготовили к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2021 — начале 2022 гг., компания заявила о выполнении всех планово-профилактических и ремонтных работ. Производительность в хранилищах по отношению к предыдущему сезону отбора выросла на 4,6 млн куб. м, что сопоставимо с суточным потреблением газа зимой в республиках Карелия или Ингушетия.
В отопительный сезон прошлого года тоже был поставлен рекорд — из российских подземных хранилищ было поднято 60,6 млрд куб. м газа.
«В настоящее время «Газпром» продолжает закачку газа в хранилища для восполнения отобранных объемов и создания исторически рекордного оперативного резерва газа — 72,638 млрд куб. м (с учетом ПХГ на территории Беларуси и Армении — 73,824 млрд куб. м)», — говорится в сообщении компании.
В сентябре депутаты Европейского парламента призвали провести расследование в отношении действий «Газпрома», которые могли привести к росту цен на газ в Европе. Цены росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, 10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.
15 сентября «Газпром» сообщил, что запасы газа в европейских подземных хранилищах находятся на минимальном уровне за многие годы. По состоянию на 13 сентября отставание по наполненности по сравнению с прошлым годом составляет 22,8 млрд куб. м газа.