«Газпром» создаст в хранилищах рекордный резерв газа

В сентябре депутаты Европейского парламента призвали провести расследование в отношении действий «Газпрома», которые могли привести к росту цен на газ в Европе. Цены росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, 10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.