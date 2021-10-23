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«Газпром» создаст в хранилищах рекордный резерв газа

Ведомости

«Газпром» объявил о создании в российских подземных хранилищах исторически рекордного оперативного резерва газа — 72,6 млрд куб. м. Суточная производительность хранилищ выводится на беспрецедентный уровень — 847,9 млн куб. м, говорится в сообщении компании.

Объекты газоснабжения подготовили к прохождению периода пиковых нагрузок в конце 2021 — начале 2022 гг., компания заявила о выполнении всех планово-профилактических и ремонтных работ. Производительность в хранилищах по отношению к предыдущему сезону отбора выросла на 4,6 млн куб. м, что сопоставимо с суточным потреблением газа зимой в  республиках Карелия или Ингушетия.

В отопительный сезон прошлого года тоже был поставлен рекорд — из российских подземных хранилищ было поднято 60,6 млрд куб. м газа.

«В настоящее время «Газпром» продолжает закачку газа в хранилища для восполнения отобранных объемов и создания исторически рекордного оперативного резерва газа — 72,638 млрд куб. м (с учетом ПХГ на территории Беларуси и Армении — 73,824 млрд куб. м)», — говорится в сообщении компании.

В сентябре депутаты Европейского парламента призвали провести расследование в отношении действий «Газпрома», которые могли привести к росту цен на газ в Европе. Цены росли на фоне безветренной погоды, которая привела к серьезному падению ветрогенерации, приближения отопительного сезона и неопределенности с запуском газопровода «Северный поток — 2». Кроме того, 10 сентября президент России Владимир Путин заявил, что топливо дорожает из-за политики Еврокомиссии с упором на биржевые механизмы в определении цен на газ.

15 сентября «Газпром» сообщил, что запасы газа в европейских подземных хранилищах находятся на минимальном уровне за многие годы. По состоянию на 13 сентября отставание по наполненности по сравнению с прошлым годом составляет 22,8 млрд куб. м газа.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных