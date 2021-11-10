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Илья Красильщик ушел с поста главы «Яндекс.Лавки»

Ведомости

Гендиректор «Яндекс.Лавки» Илья Красильщик покинул свой пост. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook. Главой «Яндекс.Лавки» станет Дмитрий Масюк, который отвечает за фудтех-направление компании.

«С сегодняшнего дня я больше не глава "Яндекс.Лавки". На моем месте Дима Масюк. Дима супер и одновременно с "Лавкой" отвечает за весь FMCG компании (Лавка, часть Маркета, Еда). Из "Яндекса" не ухожу, более того, и в самой "Лавке" еще нужно сделать много важных штук, на которые не хватало время из-за операционки — и я хочу их доделать», — говорится в посте. 

«Красильщик продолжит участвовать в развитии продукта "Лавки" и влиять на то, как сервис коммуницирует с пользователями», — отметил представитель «Яндекс.Лавки».

В октябре этого года у «Яндекс.Еды» также сменился гендиректор, им стал Роман Маресов, который ранее руководил продуктовым направлением «Яндекс.Go» (входит такси, доставка еды, каршеринг и кикшеринг). 

Красильщик стал главой «Яндекс.Лавки» весной 2019 г. До этого он был издателем «Медузы» (признана Минюстом НКО-иноагентом) и главредом журнала «Афиша». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных