Илья Красильщик ушел с поста главы «Яндекс.Лавки»
«С сегодняшнего дня я больше не глава "Яндекс.Лавки". На моем месте Дима Масюк. Дима супер и одновременно с "Лавкой" отвечает за весь FMCG компании (Лавка, часть Маркета, Еда). Из "Яндекса" не ухожу, более того, и в самой "Лавке" еще нужно сделать много важных штук, на которые не хватало время из-за операционки — и я хочу их доделать», — говорится в посте.
«Красильщик продолжит участвовать в развитии продукта "Лавки" и влиять на то, как сервис коммуницирует с пользователями», — отметил представитель «Яндекс.Лавки».
В октябре этого года у «Яндекс.Еды» также сменился гендиректор, им стал Роман Маресов, который ранее руководил продуктовым направлением «Яндекс.Go» (входит такси, доставка еды, каршеринг и кикшеринг).
Красильщик стал главой «Яндекс.Лавки» весной 2019 г. До этого он был издателем «Медузы» (признана Минюстом НКО-иноагентом) и главредом журнала «Афиша».