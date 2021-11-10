Илья Красильщик ушел с поста главы «Яндекс.Лавки»

«С сегодняшнего дня я больше не глава "Яндекс.Лавки". На моем месте Дима Масюк. Дима супер и одновременно с "Лавкой" отвечает за весь FMCG компании (Лавка, часть Маркета, Еда). Из "Яндекса" не ухожу, более того, и в самой "Лавке" еще нужно сделать много важных штук, на которые не хватало время из-за операционки — и я хочу их доделать», — говорится в посте.