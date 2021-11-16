Госдума приняла закон о введении единого налогового платежа для бизнеса

Механизм единого налогового платежа позволяет уплачивать обязательные платежи одним поручением без уточнения вида платежа, срока уплаты или принадлежности к бюджету бюджетной системы. Налоговый орган на основе имеющейся у него информации самостоятельно распределяет средства должным образом. В настоящее время такая возможность есть только у физлиц. Новые поправки распространяют действие этого механизма на компании и ИП, которые смогут таким образом уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы, совершать авансовые платежи, а также погашать задолженности по пеням и штрафам. Кроме того, в рамках единого налогового платежа плательщики смогут аккумулировать переплаты по обязательным платежам.