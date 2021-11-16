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Госдума приняла закон о введении единого налогового платежа для бизнеса

Ведомости

Госдума РФ приняла в третьем, окончательном чтении поправки в Налоговый кодекс, которые распространяют механизм единого налогового платежа на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Закон вступит в силу 1 января 2022 г., но не ранее одного месяца со дня его официального опубликования.

Правительство внесло законопроект на рассмотрение в Госдуму в апреле, тогда предлагалось внедрить институт бессрочно. Ранее в ноябре во втором чтении к нему были приняты поправки, которые запускают этот механизм в экспериментальном порядке сроком на полгода с 1 июля 2022 г. 

Механизм единого налогового платежа позволяет уплачивать обязательные платежи одним поручением без уточнения вида платежа, срока уплаты или принадлежности к бюджету бюджетной системы. Налоговый орган на основе имеющейся у него информации самостоятельно распределяет средства должным образом. В настоящее время такая возможность есть только у физлиц. Новые поправки распространяют действие этого механизма на компании и ИП, которые смогут таким образом уплачивать налоги, отдельные виды сборов и страховые взносы, совершать авансовые платежи, а также погашать задолженности по пеням и штрафам. Кроме того, в рамках единого налогового платежа плательщики смогут аккумулировать переплаты по обязательным платежам.

В Федеральной налоговой службе заявляли, что новый механизм заметно снизит нагрузку на государственные информационные системы, а также позволит сократить число платежей в три раза, лицевых счетов — в 4,5 раза, количества транзакций при взаимодействии ФНС и казначейства — на 135 000. Кроме того, он сделает внесение средств более удобным, так как для этого потребуется лишь ИНН, а также исключит ошибки при заполнении расчетных документов и позволит подключать автоплатеж и заказывать детализацию.

Ранее по теме: ФНС назвала плюсы единого налогового платежа для бизнеса

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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