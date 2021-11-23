Суд продлил арест основателя Group-IB Ильи Сачкова на три месяца

10 апреля 2019 г. бывший сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрий Докучаев был приговорен к шести годам колонии и лишен звания майора за государственную измену. Под стражей он находился с декабря 2016 г. Дело против него имело гриф «совершенно секретно». Как сообщил тогда пресс-секретарь суда, оно рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины обвиняемым без исследования доказательств по делу. 13 мая этого года Докучаева освободили досрочно.