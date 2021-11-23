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Суд продлил арест основателя Group-IB Ильи Сачкова на три месяца

Ведомости

Лефортовский районный суд Москвы продлил на три месяца до 28 февраля 2022 г. арест основателя Group-IB Ильи Сачкова, которого обвиняют в госизмене (ст.275 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе суда. 

Group-IB — одна из ведущих российских и мировых компаний в сфере кибербезопасности. В 2018 г. компания открыла штаб-квартиру в Сингапуре, хотя большинство ее продуктов по-прежнему разрабатывается в России. По словам собеседника RTVI, большую часть времени Сачков проводил в Сингапуре.

29 сентября в московском офисе Group-IB прошли обыски. В тот же день Лефортовский суд столицы арестовал Сачкова до 27 ноября. Подробности не раскрываются, поскольку дело засекречено. Однако по данным источников ТАСС Сачкова подозревают в передаче разведывательных данных иностранным спецслужбам. По данным агентства, дело Сачкова может быть связано с уголовным делом бывших сотрудников ФСБ Дмитрия Докучаева и Сергея Михайлова, которых осудили за государственную измену. 

10 апреля 2019 г. бывший сотрудник Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрий Докучаев был приговорен к шести годам колонии и лишен звания майора за государственную измену. Под стражей он находился с декабря 2016 г. Дело против него имело гриф «совершенно секретно». Как сообщил тогда пресс-секретарь суда, оно рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины обвиняемым без исследования доказательств по делу. 13 мая этого года Докучаева освободили досрочно. 

До него, в феврале 2019 г., виновным в госизмене признали бывшего начальника отдела в Центре информационной безопасности ФСБ Сергея Михайлова. Докучаев был его заместителем. Михайлова приговорили к 22 годам колонии строгого режима. Кроме того, к 14 и 7 годам лишения свободы соответственно приговорили еще двух фигурантов дела — сотрудника отдела расследований компьютерных инцидентов «Лаборатории Касперского» Руслана Стоянова и бизнесмена Георгия Фомченкова. По версии следствия, они передавали США сведения, составляющие гостайну .

Ранее по теме: СМИ допустили связь ареста главы Group-IB с делом экс-сотрудников ФСБ о госизмене

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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