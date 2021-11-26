Samsung оспорила вызвавший запрет на продажу части смартфонов в России патент
Патент Sqwin SA может быть аннулирован на основании «отсутствия новизны и изобретательского уровня, а также нарушения при регистрации патента в РФ», сказала управляющий партнер московского офиса фирмы Наталья Гуляева. Samsung считает, что российский патент не совпадает с международной заявкой, а правообладатель расширил описание патента при подаче заявки в России таким образом, чтобы «модифицировать» его формулу под уже применявшуюся Samsung в стране технологию. Возражения Samsung будут рассмотрены Палатой по патентным спорам Роспатента 24 декабря.
Речь идет о патенте швейцарской компании Sqwin SA на «систему электронных платежей», изобретателем которой является некий Виктор Гульченко. Согласно патенту, изобретение относится к «средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Sqwin SA изначально зарегистрировала его в Германии в 2012 г., а в России — в апреле 2019 г., при этом датой начала отсчета действия патента считается дата подачи заявки — 2 декабря 2013 г.
Samsung Pay появилась в России в 2016 г. спустя год после запуска в Южной Корее. По версии Sqwin SA, система мобильных платежей нарушила ее право на изобретение, охраняемое российским патентом. В июле 2021 г. Арбитражный суд Москвы запретил Samsung Electronics и ее российскому представительству «Самсунг Электроникс Рус Компани» продавать, вводить и хранить на территории страны продукцию, включающую в себя Samsung Рау. В октябре было опубликовано допрешение по иску Sqwin SA, которое распространило запрет на 61 модель смартфонов, выпущенных с 2017 г. Samsung подала жалобу на это решение в апелляционный суд, она будет рассмотрена 6 декабря.