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Samsung оспорила вызвавший запрет на продажу части смартфонов в России патент

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Южнокорейская компания Samsung обратилась в Роспатент с просьбой аннулировать патент, из-за которого ей запретили продавать в России модели смартфонов с поддержкой платежного сервиса Samsung Pay. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на юрфирму Hogan Lovells, представляющую интересы компании.

Патент Sqwin SA может быть аннулирован на основании «отсутствия новизны и изобретательского уровня, а также нарушения при регистрации патента в РФ», сказала управляющий партнер московского офиса фирмы Наталья Гуляева. Samsung считает, что российский патент не совпадает с международной заявкой, а правообладатель расширил описание патента при подаче заявки в России таким образом, чтобы «модифицировать» его формулу под уже применявшуюся Samsung в стране технологию. Возражения Samsung будут рассмотрены Палатой по патентным спорам Роспатента 24 декабря.

Речь идет о патенте швейцарской компании Sqwin SA на «систему электронных платежей», изобретателем которой является некий Виктор Гульченко. Согласно патенту, изобретение относится к «средствам для проведения онлайнового платежа с применением мобильного устройства покупателя и кассовой системы продавца». Sqwin SA изначально зарегистрировала его в Германии в 2012 г., а в России — в апреле 2019 г., при этом датой начала отсчета действия патента считается дата подачи заявки — 2 декабря 2013 г.

Samsung Pay появилась в России в 2016 г. спустя год после запуска в Южной Корее. По версии Sqwin SA, система мобильных платежей нарушила ее право на изобретение, охраняемое российским патентом. В июле 2021 г. Арбитражный суд Москвы запретил Samsung Electronics и ее российскому представительству «Самсунг Электроникс Рус Компани» продавать, вводить и хранить на территории страны продукцию, включающую в себя Samsung Рау. В октябре было опубликовано допрешение по иску Sqwin SA, которое распространило запрет на 61 модель смартфонов, выпущенных с 2017 г. Samsung подала жалобу на это решение в апелляционный суд, она будет рассмотрена 6 декабря.

Ранее по теме: Суд запретил продажу в России 61 модели смартфонов Samsung из-за патентного спора

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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