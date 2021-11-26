Samsung оспорила вызвавший запрет на продажу части смартфонов в России патент

Samsung Pay появилась в России в 2016 г. спустя год после запуска в Южной Корее. По версии Sqwin SA, система мобильных платежей нарушила ее право на изобретение, охраняемое российским патентом. В июле 2021 г. Арбитражный суд Москвы запретил Samsung Electronics и ее российскому представительству «Самсунг Электроникс Рус Компани» продавать, вводить и хранить на территории страны продукцию, включающую в себя Samsung Рау. В октябре было опубликовано допрешение по иску Sqwin SA, которое распространило запрет на 61 модель смартфонов, выпущенных с 2017 г. Samsung подала жалобу на это решение в апелляционный суд, она будет рассмотрена 6 декабря.