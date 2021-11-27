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В Евросоюзе запретили работу российской авиакомпании «Скол»

Ведомости

Еврокомиссия (ЕК) внесла российского авиаперевозчика «Скол» в список компаний, деятельность которых запрещена на территории Евросоюза. В ЕК опасаются, что компания не сможет соблюдать международные стандарты безопасности, говорится в сообщении на сайте ЕК. 

Всего в «черный список» включено 97 компаний из разных стран, которым запрещено вести деятельность в ЕС. «Скол» является первым российским перевозчиком, который оказался в этом перечне.

В большинстве случаев речь идет о перевозчиках из африканских стран, также летать в ЕС запретили авиакомпаниям из Армении, Афганистана, Венесуэлы и других государств. Перевозчики попали под ограничения из-за «неадекватного контроля за обеспечением безопасности полетов со стороны авиационных властей» и «на основании выявленных серьезных недостатков в области безопасности». 

Авиакомпания «Скол» — резидент Особой экономической зоны Калининградской области. В 2016 г. Ространснадзор заявил о проведении внеплановых проверок авиакомпании «Скол» в связи с катастрофой вертолета Ми-8Т.

В июне 2016 года Росавиация исключила из сертификата эксплуатанта авиакомпании «Скол» 35 воздушных судов, оставив в нем только 18 машин из-за непогашенной задолженности перевозчика перед Государственной транспортной лизинговой компанией по лизинговым платежам, сообщал ТАСС. После этого «Скол» попросила минтранс отменить приказ Росавиации о запрете эксплуатации воздушных судов из ее парка до решения арбитражного суда по вопросу о задолженности.

Сумма задолженности авиакомпании «Скол» перед ГТЛК на апрель 2021 г. составляла более 3 млрд руб., сообщала пресс-служба ГТЛК. По итогам неоднократных переговоров авиакомпания не смогла договориться с ГТЛК по условиям урегулирования ситуации и скорейшему возврату просроченной задолженности. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных