В Евросоюзе запретили работу российской авиакомпании «Скол»

В июне 2016 года Росавиация исключила из сертификата эксплуатанта авиакомпании «Скол» 35 воздушных судов, оставив в нем только 18 машин из-за непогашенной задолженности перевозчика перед Государственной транспортной лизинговой компанией по лизинговым платежам, сообщал ТАСС. После этого «Скол» попросила минтранс отменить приказ Росавиации о запрете эксплуатации воздушных судов из ее парка до решения арбитражного суда по вопросу о задолженности.