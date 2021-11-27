В Евросоюзе запретили работу российской авиакомпании «Скол»
Еврокомиссия (ЕК) внесла российского авиаперевозчика «Скол» в список компаний, деятельность которых запрещена на территории Евросоюза. В ЕК опасаются, что компания не сможет соблюдать международные стандарты безопасности, говорится в сообщении на сайте ЕК.
Всего в «черный список» включено 97 компаний из разных стран, которым запрещено вести деятельность в ЕС. «Скол» является первым российским перевозчиком, который оказался в этом перечне.
В большинстве случаев речь идет о перевозчиках из африканских стран, также летать в ЕС запретили авиакомпаниям из Армении, Афганистана, Венесуэлы и других государств. Перевозчики попали под ограничения из-за «неадекватного контроля за обеспечением безопасности полетов со стороны авиационных властей» и «на основании выявленных серьезных недостатков в области безопасности».
Авиакомпания «Скол» — резидент Особой экономической зоны Калининградской области. В 2016 г. Ространснадзор заявил о проведении внеплановых проверок авиакомпании «Скол» в связи с катастрофой вертолета Ми-8Т.
В июне 2016 года Росавиация исключила из сертификата эксплуатанта авиакомпании «Скол» 35 воздушных судов, оставив в нем только 18 машин из-за непогашенной задолженности перевозчика перед Государственной транспортной лизинговой компанией по лизинговым платежам, сообщал ТАСС. После этого «Скол» попросила минтранс отменить приказ Росавиации о запрете эксплуатации воздушных судов из ее парка до решения арбитражного суда по вопросу о задолженности.