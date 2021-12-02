Тиньков назвал причину срыва сделки с «Яндексом»

О слиянии «Тинькофф банка» и «Яндекса» стало известно 22 сентября 2020 г. Тогда сумма сделки оценивалась в $5,48 млрд. 16 октября TCS Group заявила об отказе от своего решения. Тиньков после этого пояснил, что сделка не состоялась, так как ее стали позиционировать не как слияние, а как поглощение интернет-компанией кредитной организации. Также Тиньков добавил, что банк больше не продается.