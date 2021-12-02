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Бизнес

Тиньков назвал причину срыва сделки с «Яндексом»

Ведомости

Сделка по слиянию «Яндекса» и TCS Group, владеющей «Тинькофф банком», не состоялась из-за опасений топ-менеджмента IT-компании, заявил основатель банковской группы Олег Тиньков в документальном фильме о кредитной организации «Он такой один», премьера которого состоялась 1 декабря.

Как пояснил Тиньков, в результате слияния должен был получиться «национальный чемпион». У самого предпринимателя не было бы контроля в такой компании, но он мог бы консультировать ведение бизнеса. Однако менеджмент в «Яндексе» этого «испугался».

«Они говорят: "У нас есть Аркадий (Волож, сооснователь и генеральный директор группы компаний «Яндекс». — Прим. ред.), который нам клюет. Еще тут Тиньков появится, харизмат такой». И они его заболтали, Аркадия, что «зачем нам Тиньков», — сказал основатель TCS Group (цитата по РБК).

Еще одной причиной, по которой слияние не состоялось, стал быстрый рост акций банковской группы. По словам Тинькова, если на начальном этапе сделки они торговались по $20 за бумагу, то к концу — примерно по $40.

Предприниматель выразил мнение, что Волож сейчас жалеет, что сделка не состоялась, потому что в 2020 г. TCS Group можно было купить за треть от текущей стоимости. Так, в сентябре прошлого года, когда стало известно о сделке, акция компании стоила $26,45 руб., 2 декабря этого года — $100,75.

О слиянии «Тинькофф банка» и «Яндекса» стало известно 22 сентября 2020 г. Тогда сумма сделки оценивалась в $5,48 млрд. 16 октября TCS Group заявила об отказе от своего решения. Тиньков после этого пояснил, что сделка не состоялась, так как ее стали позиционировать не как слияние, а как поглощение интернет-компанией кредитной организации. Также Тиньков добавил, что банк больше не продается.

Управляющий директор ГК «Яндекс» Тигран Худавердян, в свою очередь, рассказал, что на каждом этапе переговоров по покупке «Яндексом» «Тинькофф банка» Тиньков выставлял новые требования. По его словам, сделку предприниматель предложил «Яндексу» сам после того, как тот разделил активы со Сбербанком.

Ранее по теме: Владелец «Тинькофф банка» отказался от сделки с «Яндексом»

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных