Тиньков назвал причину срыва сделки с «Яндексом»
Как пояснил Тиньков, в результате слияния должен был получиться «национальный чемпион». У самого предпринимателя не было бы контроля в такой компании, но он мог бы консультировать ведение бизнеса. Однако менеджмент в «Яндексе» этого «испугался».
Еще одной причиной, по которой слияние не состоялось, стал быстрый рост акций банковской группы. По словам Тинькова, если на начальном этапе сделки они торговались по $20 за бумагу, то к концу — примерно по $40.
Предприниматель выразил мнение, что Волож сейчас жалеет, что сделка не состоялась, потому что в 2020 г. TCS Group можно было купить за треть от текущей стоимости. Так, в сентябре прошлого года, когда стало известно о сделке, акция компании стоила $26,45 руб., 2 декабря этого года — $100,75.
О слиянии «Тинькофф банка» и «Яндекса» стало известно 22 сентября 2020 г. Тогда сумма сделки оценивалась в $5,48 млрд. 16 октября TCS Group заявила об отказе от своего решения. Тиньков после этого пояснил, что сделка не состоялась, так как ее стали позиционировать не как слияние, а как поглощение интернет-компанией кредитной организации. Также Тиньков добавил, что банк больше не продается.
Управляющий директор ГК «Яндекс» Тигран Худавердян, в свою очередь, рассказал, что на каждом этапе переговоров по покупке «Яндексом» «Тинькофф банка» Тиньков выставлял новые требования. По его словам, сделку предприниматель предложил «Яндексу» сам после того, как тот разделил активы со Сбербанком.