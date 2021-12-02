ЕАБР станет кредитором строительства автомобильной трассы «Меридиан»

Изначально планировалось, что протяженность дороги составит 2000 км, а достроят ее в 2024 г., однако в транспортной стратегии России до 2035 г., подготовленной этим летом, говорилось, что «Меридиан» начнут строить только в 2030. Стоимость проекта оценивались инвестором примерно в 600 млрд руб. — предполагалось, что эти затраты окупятся за 12 лет. Теперь длина трассы сократилась до примерно 1300 км из-за того, что было решено «повернуть на Гомель по просьбе белорусского правительства», сказал Рязанов на Евразийском конгрессе (цитата по «Интерфаксу»). Старт проекта перенесен на 2022 г.