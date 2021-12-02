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Бизнес

ЕАБР станет кредитором строительства автомобильной трассы «Меридиан»

Ведомости

Евразийский банк развития (ЕАБР) готов выступить в качестве кредитора и организатора финансирования строительства первой частной автомобильной дороги в России «Меридиан» от казахстанской границы до Белоруссии. Об этом сообщили в пресс-службе банка.

Меморандум о сотрудничестве подписали в ходе Евразийского конгресса председатель правления ЕАБР Николай Подгузов и бывший зампред «Газпрома» Александр Рязанов, ныне совладелец и председатель совета директоров «Русской холдинговой компании», которая инициировала проект и выкупила 80% коридора трассы. Интерес к финансированию также проявлял ВТБ.

«Потенциальный среднегодовой объем грузов, перевозимых по трассе к 2035 г., по разным оценкам, составит от 6,1 до 11,5 млн т, из которых порядка 11% транзитные грузы, прогнозный объем автомобильного трафика — до 12 000 авто в сутки», — говорится в пресс-релизе ЕАБР.

Платная трасса «Меридиан» по плану должна пройти в обход крупных городов по территории восьми субъектов РФ: от автомобильного пункта пропуска «Красная Горка» на границе с Белоруссией в Смоленской области до пунктов пропуска «Сагарчин» и «Маштаково» на границе России и Казахстана в Оренбургской области. Трасса должна стать частью международного транспортного коридора протяженностью 8445 км, который соединит Западную Европу и Китай через Казахстан, Россию и Белоруссию. 

Изначально планировалось, что протяженность дороги составит 2000 км, а достроят ее в 2024 г., однако в транспортной стратегии России до 2035 г., подготовленной этим летом, говорилось, что «Меридиан» начнут строить только в 2030. Стоимость проекта оценивались инвестором примерно в 600 млрд руб. — предполагалось, что эти затраты окупятся за 12 лет. Теперь длина трассы сократилась до примерно 1300 км из-за того, что было решено «повернуть на Гомель по просьбе белорусского правительства», сказал Рязанов на Евразийском конгрессе (цитата по «Интерфаксу»). Старт проекта перенесен на 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных