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Бизнес

Bloomberg узнал о планах «Еврохима» выйти на IPO в следующем году

Ведомости

Один из крупнейших производителей удобрений в мире — компания «Еврохим» бизнесмена Андрея Мельниченко — рассматривает проведение первичного публичного размещения (IPO) в следующем году, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. 

Компания уже провела предварительные обсуждения с потенциальными консультантами по поводу листинга, при этом окончательного решения о том, проводить ли IPO, в «Еврохиме» еще не приняли. Представитель компании от комментариев отказался. 

«Еврохим» производит все три основных вида удобрений (калийные, фосфорные и азотные) на предприятиях в России и Европе. По итогам первого полугодия 2021 г. выручка компании выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $4,4 млрд, показатель EBITDA за отчетный период вырос на 97% до $1,6 млрд. Как отмечает Bloomberg, этому способствовал резкий рост цен на азотные удобрения, поскольку энергетический кризис в Европе привел к росту стоимости природного газа — основного сырья, используемого при их производстве. 

В сентябре «Ведомости» сообщали, что «Еврохим» планирует нарастить долю производства калийных удобрений за счет нового проекта — «Саратовкалия». «Еврохим» поставил на баланс месторождения калийной руды в Саратовской области с запасами 1,48 млрд т, говорил «Ведомостям» представитель Роснедр. Сейчас калийные удобрения в России производят «Уралкалий» и «Еврохим». На «Уралкалий» приходится более 80% рынка: в 2020 г. компания увеличила производство на 2% до 11,3 млн т хлоркалия, а продажи – почти на 30% до 12,7 млн т. В 2020 г. «Еврохим» увеличил продажи калийных удобрений вдвое — до 2,19 млн т. В первом полугодии 2021 г. продажи составили 1,25 млн т (+25%). 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2021

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных