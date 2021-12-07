Bloomberg узнал о планах «Еврохима» выйти на IPO в следующем году

В сентябре «Ведомости» сообщали, что «Еврохим» планирует нарастить долю производства калийных удобрений за счет нового проекта — «Саратовкалия». «Еврохим» поставил на баланс месторождения калийной руды в Саратовской области с запасами 1,48 млрд т, говорил «Ведомостям» представитель Роснедр. Сейчас калийные удобрения в России производят «Уралкалий» и «Еврохим». На «Уралкалий» приходится более 80% рынка: в 2020 г. компания увеличила производство на 2% до 11,3 млн т хлоркалия, а продажи – почти на 30% до 12,7 млн т. В 2020 г. «Еврохим» увеличил продажи калийных удобрений вдвое — до 2,19 млн т. В первом полугодии 2021 г. продажи составили 1,25 млн т (+25%).