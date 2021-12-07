Bloomberg узнал о планах «Еврохима» выйти на IPO в следующем году
Компания уже провела предварительные обсуждения с потенциальными консультантами по поводу листинга, при этом окончательного решения о том, проводить ли IPO, в «Еврохиме» еще не приняли. Представитель компании от комментариев отказался.
«Еврохим» производит все три основных вида удобрений (калийные, фосфорные и азотные) на предприятиях в России и Европе. По итогам первого полугодия 2021 г. выручка компании выросла на 45% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до $4,4 млрд, показатель EBITDA за отчетный период вырос на 97% до $1,6 млрд. Как отмечает Bloomberg, этому способствовал резкий рост цен на азотные удобрения, поскольку энергетический кризис в Европе привел к росту стоимости природного газа — основного сырья, используемого при их производстве.
В сентябре «Ведомости» сообщали, что «Еврохим» планирует нарастить долю производства калийных удобрений за счет нового проекта — «Саратовкалия». «Еврохим» поставил на баланс месторождения калийной руды в Саратовской области с запасами 1,48 млрд т, говорил «Ведомостям» представитель Роснедр. Сейчас калийные удобрения в России производят «Уралкалий» и «Еврохим». На «Уралкалий» приходится более 80% рынка: в 2020 г. компания увеличила производство на 2% до 11,3 млн т хлоркалия, а продажи – почти на 30% до 12,7 млн т. В 2020 г. «Еврохим» увеличил продажи калийных удобрений вдвое — до 2,19 млн т. В первом полугодии 2021 г. продажи составили 1,25 млн т (+25%).