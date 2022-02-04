Минэкономразвития предложило упростить порядок закрытия бизнеса
Минэкономразвития совместно с Федеральной налоговой службой (ФНС) готовят законопроект, призванный упростить процедуру ликвидации неактивного бизнеса для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). Об этом пишет РБК со ссылкой на федерального чиновника, принимавшего участие в обсуждении поправок, информацию также подтвердили в «Опоре России».
Сообщается, что поправки планируется внести в закон о государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Если они будут приняты, то для того чтобы закрыть юридическое лицо, нужно будет подать лишь одно заявление в ФНС — лично, в электронном виде с помощью электронной подписи или через нотариуса. На основании заявления ФНС сама проведет все необходимые проверки, причем заявление будет рассматриваться не более пяти дней.
Для того чтобы воспользоваться упрощенной схемой, нужно будет выполнить ряд условий. На удовлетворительное решение налоговой службы об исключении компании из ЕГРЮЛ смогут рассчитывать те, чье юрлицо: включено в реестр субъектов МСП; не является плательщиком НДС или освобождено от его исчисления и уплаты; не имеет долгов перед кредиторами, по выплатам сотрудникам и по уплате обязательных платежей; не имеет неисполненных обязательств по результатам налоговой проверки и не находится в процессе ликвидации, реорганизации, банкротства или уменьшения уставного капитала.
Кроме того, юрлицу не должно принадлежать недвижимое имущество и транспортные средства, а в ЕГРЮЛ не должно быть записи в его отношении о недостоверности сведений. Планируется, что после публикации решения о предстоящем исключении юрлица из реестра третьим лицам, чьи интересы могут быть затронуты, будет даваться три месяца на подачу возражений.
Авторы инициативы считают, что она поможет сократить количество процедур, необходимых МСП для закрытия бизнеса, сэкономить на них, а также снизить нагрузку на налоговые органы. Сейчас юрлицам и ИП, у которых есть сотрудники, нужно пройти многоэтапный процесс, который может занять от нескольких месяцев до полутора лет, отмечает РБК. Поскольку предпринимателю из-за сложности выгоднее не проводить все установленные законом процедуры самостоятельно, в результате налоговая служба ликвидирует компании чаще, чем их собственники. Так, в 2021 г. в административном порядке были закрыты порядка 89 600 коммерческих юрлиц, а по инициативе учредителей — лишь 54 600.
При этом учредителям и руководителям «брошенного» бизнеса, ликвидированного налоговой в связи с отсутствием деятельности, грозят нежелательные последствия: в течение трех лет они не могут регистрировать новые юрлица, а также могут быть привлечены к административной ответственности за непредоставление сведений о юридическом лице и несдачу отчетности.
В 2021 г., по данным ФНС, в России было ликвидировано 1,2 млн фирм против 1,5 млн годом ранее. Большую часть из них (около 70%) составили ИП и крестьянские фермерские хозяйства. За это время было открыто чуть более 1 млн новых компаний. Большинство из них пришлось на ИП, число которых выросло на 825 000. А число новых юрлиц осталось на одном уровне с 2020 г. и составило 241 000. Чистый же отток предприятий в 2021 г. уменьшился в четыре раза по сравнению с 2020 и составил 152 000 компаний, что стало минимальным значением с 2017 г.