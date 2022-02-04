Минэкономразвития предложило упростить порядок закрытия бизнеса

В 2021 г., по данным ФНС, в России было ликвидировано 1,2 млн фирм против 1,5 млн годом ранее. Большую часть из них (около 70%) составили ИП и крестьянские фермерские хозяйства. За это время было открыто чуть более 1 млн новых компаний. Большинство из них пришлось на ИП, число которых выросло на 825 000. А число новых юрлиц осталось на одном уровне с 2020 г. и составило 241 000. Чистый же отток предприятий в 2021 г. уменьшился в четыре раза по сравнению с 2020 и составил 152 000 компаний, что стало минимальным значением с 2017 г.