Выручка «Магнита» в 2021 году выросла на 19,5%

Чистая прибыль в 2021 г. выросла на 36,8% до 51,7 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли составила 2,8% по сравнению с 2,4% годом ранее, сказано в отчете. Рентабельность по EBITDA выросла на 13 базисных пунктов — до 7,2%, показатель EBITDA за прошлый год составил 133,1 млрд руб. Сопоставимые продажи (LFL) в 2021 г. выросли на 7% на фоне роста среднего чека на 7,1%, а также снижения трафика на 0,1%.