Выручка «Магнита» в 2021 году выросла на 19,5%
Выручка второго по обороту российского ритейлера «Магнит» в 2021 г. выросла на 19,5% до 1,9 трлн руб., следует отчета компании по МСФО. Рост выручки без учета сделки с «Дикси» составил 10,8%. На розничный бизнес пришлось 1,8 трлн руб. выручки, из них на торговую сеть «Магнит» пришлось 1,6 трлн руб., на «Дикси» — 127 млрд руб.
Чистая прибыль в 2021 г. выросла на 36,8% до 51,7 млрд руб. Рентабельность чистой прибыли составила 2,8% по сравнению с 2,4% годом ранее, сказано в отчете. Рентабельность по EBITDA выросла на 13 базисных пунктов — до 7,2%, показатель EBITDA за прошлый год составил 133,1 млрд руб. Сопоставимые продажи (LFL) в 2021 г. выросли на 7% на фоне роста среднего чека на 7,1%, а также снижения трафика на 0,1%.
В IV квартале прошлого года ритейлер нарастил выручку на 33,7% до 544,6 млрд руб., без учета покупки «Дикси» выручка выросла на 14,6%. Чистая прибыль ритейлера за последний квартал прошлого года выросла на 36,4% до 15,2 млрд руб.
Средний чек за последний квартал прошлого года вырос на 10,7%, при этом трафик в магазинах снизился на 0,7% из-за режима самоизоляции в ноябре и контроля QR-кодов в торговых центрах, отмечается в отчете.
В IV квартале ритейлер существенно нарастил объем онлайн-продаж. Общий объём оборота товаров (GMV, без услуг) составил 6 млрд руб., что больше половины всего онлайн-оборота ритейлера, который составил 11,2 млрд руб.
Ранее об операционных результатах объявил главный конкурент «Магнита» — X5 Group (управляет сетями «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик»). Общая выручка ритейлера за прошлый год увеличилась на 11,4% до 2,2 трлн руб. по итогам 2021 г. Рост выручки офлайн-розницы за прошлый год составил 10,1%.
В текущем году «Магнит» планирует открыть более 2000 магазинов и обновить около 900 точек. Как сообщил ТАСС гендиректор ритейлера Ян Даннинг, «Магнит» планирует открыть порядка 500 дискаунтеров «Моя цена» в 2022 г., сейчас их число превысило 200 магазинов. Средний чек в дискаунтерах увеличился на 8% за 2021 г. и составил 324 руб. По состоянию на 31 декабря 2021 г. ритейлер «Магнит» насчитывал более 26 000 магазинов, расположенных в 3898 населенных пунктах России.