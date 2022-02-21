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Экс-глава Merlion Симоненко задержан по подозрению в даче ложных показаний

Ведомости

Бывший гендиректор IT-дистрибьютора Merlion Вячеслав Симоненко был задержан в рамках дела о даче ложных показаний и фальсификации доказательств. Об этом сообщают ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Из картотеки Басманного районного суда Москвы следует, что Симоненко подозревается в фальсификации доказательств (ч. 2 ст. 303 УК РФ), заведомо ложном доносе (ч. 3 ст. 306 УК РФ) и даче заведомо ложных показаний (ч. 2 ст. 307 УК РФ). Следствие ходатайствовало о заключении предпринимателя под стражу, заседание по вопросу меры пресечения назначено на 21 февраля.

Ранее Симоненко проходил потерпевшим по уголовному делу, фигурантами которого являлись совладельцы Merlion Олег Карчев, Владислав Мангутов и Алексей Абрамов, а также начальник службы безопасности компании и бывший вице-президент «Евросети» Борис Левин.

Симоненко утверждал, что в сентябре 2015 г. его хотели сжечь в его собственном доме под Красногорском (Московская область) вместе с его женой и детьми. По его словам, покушение стало следствием его конфликта с совладельцами Merlion, от которых он безуспешно добивался выплаты причитавшихся ему $4,5 млн после его выхода из руководства подразделением Merlion — Tegrus.

Бизнесмены были арестованы в октябре 2020 г. Они отрицали причастность к предполагаемому покушению и обвиняли бывшего гендиректора в инсценировке и попытке рейдерского захвата. В настоящее время все четверо находятся на свободе.

В конце января московский следователь Алексей Неснов, который ранее вел дело в отношении Левина, Карчева, Мангутова и Абрамова, был заочно арестован по обвинению в коррупции. По данным источника ТАСС, следователю инкриминируется получение взятки в размере около $2,5 млн за решение вопроса по делу владельцев Merlion.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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