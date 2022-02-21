Экс-глава Merlion Симоненко задержан по подозрению в даче ложных показаний

Симоненко утверждал, что в сентябре 2015 г. его хотели сжечь в его собственном доме под Красногорском (Московская область) вместе с его женой и детьми. По его словам, покушение стало следствием его конфликта с совладельцами Merlion, от которых он безуспешно добивался выплаты причитавшихся ему $4,5 млн после его выхода из руководства подразделением Merlion — Tegrus.