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Бизнес

СП «Сбера» и VK купило сервис мобильной заправки для каршеринга «Ситидрайв»

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«О2О Холдинг» (совместное предприятие «Сбера» и VK) купило 100% «Пройл Бизнес», которое управляет сервисом выездной заправки для частных клиентов и автопарков Proil, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».

Компания «Пройл Бизнес» учреждена в 2017 г., она принадлежала в равных долях Леону Кухилаве и Дмитрию Главацкому. Сервис занимался доставкой топлива с «ценами, как на АЗС» по Москве, создав для этого собственный парк компактных фургонов-бензовозов. Proil не проявляет активности в соцсетях с июня 2020 г., указанный там сайт компании также недоступен.

Представитель «Ситимобила», в который входят одноименный агрегатор такси и сервис каршеринга «Ситидрайв», подтвердил факт сделки в комментарии «Коммерсанту». «Компания приобретена преимущественно для обслуживания каршеринга "Ситидрайв", так как постоянно растущий парк сервиса требует новых решений по оптимизации процессов заправки и затрат на топливо», — говорится в сообщении «Ситимобила».

Сумма сделки не раскрывается. По оценке сооснователя YouDrive Бориса Голикова, покупка Proil могла обойтись СП «Сбера» и VK примерно в 50 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных