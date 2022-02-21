СП «Сбера» и VK купило сервис мобильной заправки для каршеринга «Ситидрайв»
«О2О Холдинг» (совместное предприятие «Сбера» и VK) купило 100% «Пройл Бизнес», которое управляет сервисом выездной заправки для частных клиентов и автопарков Proil, следует из базы данных «СПАРК-Интерфакс».
Компания «Пройл Бизнес» учреждена в 2017 г., она принадлежала в равных долях Леону Кухилаве и Дмитрию Главацкому. Сервис занимался доставкой топлива с «ценами, как на АЗС» по Москве, создав для этого собственный парк компактных фургонов-бензовозов. Proil не проявляет активности в соцсетях с июня 2020 г., указанный там сайт компании также недоступен.
Представитель «Ситимобила», в который входят одноименный агрегатор такси и сервис каршеринга «Ситидрайв», подтвердил факт сделки в комментарии «Коммерсанту». «Компания приобретена преимущественно для обслуживания каршеринга "Ситидрайв", так как постоянно растущий парк сервиса требует новых решений по оптимизации процессов заправки и затрат на топливо», — говорится в сообщении «Ситимобила».
Сумма сделки не раскрывается. По оценке сооснователя YouDrive Бориса Голикова, покупка Proil могла обойтись СП «Сбера» и VK примерно в 50 млн руб.