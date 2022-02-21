СП «Сбера» и VK купило сервис мобильной заправки для каршеринга «Ситидрайв»

Компания «Пройл Бизнес» учреждена в 2017 г., она принадлежала в равных долях Леону Кухилаве и Дмитрию Главацкому. Сервис занимался доставкой топлива с «ценами, как на АЗС» по Москве, создав для этого собственный парк компактных фургонов-бензовозов. Proil не проявляет активности в соцсетях с июня 2020 г., указанный там сайт компании также недоступен.