Никель подорожал до $25 000 за тонну впервые с мая 2011 года
Стоимость никеля в ходе торгов 21 февраля достигла отметки в $25 000 за тонну впервые с мая 2011 г., свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME).
На пике стоимость фьючерсов поднималась на 1,3%, до $25 055,5 за тонну. К 16:18 мск котировки прибавляли 1,06% и торговались на уровне $24 400 за тонну.
Цены на никель выросли на фоне низких запасов металла на складах, растущего спроса со стороны производителей аккумуляторов для электромобилей и опасений по поводу поставок из России, отмечает Reuters.
Запасы никеля на складах, отслеживаемых LME, упали примерно на 69% с апреля 2021 г. и сейчас составляют около 83 300 тонн. Премия к средней цене по трехмесячному контракту 1 февраля достигла 15-летнего максимума — $570/т, а в минувшую пятницу составила $465/т.
Несмотря на рост цен, акции «Норникеля», крупнейшего в мире производителя высокосортного никеля, к 16:30 дешевели на 6,35%, до 20 088 руб. за штуку. Бумаги компании теряют в цене на фоне общего падения российского рынка акций, вызванного обострением ситуации в Донбассе.