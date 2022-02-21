Никель подорожал до $25 000 за тонну впервые с мая 2011 года

Запасы никеля на складах, отслеживаемых LME, упали примерно на 69% с апреля 2021 г. и сейчас составляют около 83 300 тонн. Премия к средней цене по трехмесячному контракту 1 февраля достигла 15-летнего максимума — $570/т, а в минувшую пятницу составила $465/т.