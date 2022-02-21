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Никель подорожал до $25 000 за тонну впервые с мая 2011 года

Ведомости

Стоимость никеля в ходе торгов 21 февраля достигла отметки в $25 000 за тонну впервые с мая 2011 г., свидетельствуют данные Лондонской биржи металлов (LME).

На пике стоимость фьючерсов поднималась на 1,3%, до $25 055,5 за тонну. К 16:18 мск котировки прибавляли 1,06% и торговались на уровне $24 400 за тонну.

Цены на никель выросли на фоне низких запасов металла на складах, растущего спроса со стороны производителей аккумуляторов для электромобилей и опасений по поводу поставок из России, отмечает Reuters.

Запасы никеля на складах, отслеживаемых LME, упали примерно на 69% с апреля 2021 г. и сейчас составляют около 83 300 тонн. Премия к средней цене по трехмесячному контракту 1 февраля достигла 15-летнего максимума — $570/т, а в минувшую пятницу составила $465/т.

Несмотря на рост цен, акции «Норникеля», крупнейшего в мире производителя высокосортного никеля, к 16:30 дешевели на 6,35%, до 20 088 руб. за штуку. Бумаги компании теряют в цене на фоне общего падения российского рынка акций, вызванного обострением ситуации в Донбассе.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных