Газета
Бизнес

Китайский агрегатор такси Didi прекращает работу в России и Казахстане

Ведомости

Агрегатор такси Didi, принадлежащий китайской компании Didi Chuxing, прекратит работу в России и Казахстане с 4 марта 2022 г., сообщила компания.

«Прекращение работы Didi с 4 марта», — говорится в сообщении, опубликованном на российском сайте. Аналогичное сообщение опубликовано на казахстанском сайте компании.

На территории России сервис действовал с августа 2020 г. Первым городом страны, где появилась возможность заказать такси через китайский агрегатор, стала Казань. Позже услуги Didi стали доступны в 38 городах России, включая Брянск, Тверь, Пензу, Уфу, Краснодар, Саратов, Ставрополь и Кострому.

Didi в России несколько раз столкнулась с обвинениями в демпинге. Так, летом прошлого года жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на компанию подал сервис такси «Максим». Представители компании утверждали, что Didi устанавливает цены на поездки ниже рыночных и доплачивает компенсации водителям-партнерам, однако ведомство не усмотрело в действиях Didi признаков недобросовестной конкуренции. В ФАС мотивировали решение тем, что российский рынок агрегаторов такси является высококонцентрированным и вход на него требует значительных инвестиций.

7 февраля газета «Известия» сообщила, что департамент антимонопольного регулирования ЕЭК выявил признаки координации деятельности компаний-агрегаторов такси в России. Речь шла в том числе о Didi.

«ФАС России получила материалы расследования ЕЭК. В настоящее время они анализируются службой», — сообщали 7 февраля в пресс-службе ведомства.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных