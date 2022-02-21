Китайский агрегатор такси Didi прекращает работу в России и Казахстане
Агрегатор такси Didi, принадлежащий китайской компании Didi Chuxing, прекратит работу в России и Казахстане с 4 марта 2022 г., сообщила компания.
«Прекращение работы Didi с 4 марта», — говорится в сообщении, опубликованном на российском сайте. Аналогичное сообщение опубликовано на казахстанском сайте компании.
На территории России сервис действовал с августа 2020 г. Первым городом страны, где появилась возможность заказать такси через китайский агрегатор, стала Казань. Позже услуги Didi стали доступны в 38 городах России, включая Брянск, Тверь, Пензу, Уфу, Краснодар, Саратов, Ставрополь и Кострому.
Didi в России несколько раз столкнулась с обвинениями в демпинге. Так, летом прошлого года жалобу в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) на компанию подал сервис такси «Максим». Представители компании утверждали, что Didi устанавливает цены на поездки ниже рыночных и доплачивает компенсации водителям-партнерам, однако ведомство не усмотрело в действиях Didi признаков недобросовестной конкуренции. В ФАС мотивировали решение тем, что российский рынок агрегаторов такси является высококонцентрированным и вход на него требует значительных инвестиций.
7 февраля газета «Известия» сообщила, что департамент антимонопольного регулирования ЕЭК выявил признаки координации деятельности компаний-агрегаторов такси в России. Речь шла в том числе о Didi.
«ФАС России получила материалы расследования ЕЭК. В настоящее время они анализируются службой», — сообщали 7 февраля в пресс-службе ведомства.