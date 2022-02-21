«Сбер» ведет переговоры о покупке онлайн-гипермаркета «Перекресток впрок»

По данным отчетности X5 Group за 2021 г., оборот «Перекресток впрок» 18,6 млрд руб. против 13,1 млрд руб. в 2020 г. (+41,5%). Это самые низкие темпы роста среди онлайн-бизнеса X5, для сравнения: экспресс-доставка за тот период выросла в четыре раза, до 25,6 млрд руб.