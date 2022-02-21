«Сбер» ведет переговоры о покупке онлайн-гипермаркета «Перекресток впрок»
По данным издания, после завершения сделки операционный бизнес онлайн-гипермаркета войдет в «Сбермегамаркет» и станет частью холдинга в сфере электронной коммерции, о создании которого «Сбер» объявил на прошлой неделе.
Эту информацию подтвердили в пресс-службах «Сбера» и X5 Group, сумма потенциальной сделки пока не раскрывается.
«Сервис большой закупки с широким ассортиментом «Перекрёсток впрок» может быть присоединён к бизнесу электронной коммерции «Сбера» и развиваться внутри его экосистемы, в частности, внутри маркетплейса «Сбермегамаркета». Стороны находятся в процессе переговоров, об их результатах будет сообщено дополнительно», — отмечается в сообщении «Сбера».
По словам одного из источников Forbes, в периметр сделки войдут дарксторы «Vprok.ru Перекресток», но не войдут другие онлайн-активы Х5, такие как сервис экспресс-доставки.
Причиной продажи онлайн-гипермаркета источники издания называют нехватку инвестиций в проект, а также неоправданность модели крупных дарксторов.
«Х5 искала инвестиции на этот проект на рынке, но, видимо, не нашла», — сказал собеседник издания.
По данным отчетности X5 Group за 2021 г., оборот «Перекресток впрок» 18,6 млрд руб. против 13,1 млрд руб. в 2020 г. (+41,5%). Это самые низкие темпы роста среди онлайн-бизнеса X5, для сравнения: экспресс-доставка за тот период выросла в четыре раза, до 25,6 млрд руб.
В июне прошлого года X5 Group выделил онлайн-бизнес в отдельную структуру, в которую вошли онлайн-гипермаркет «Перекресток впрок», сервисы экспресс-доставки и агрегатор экспресс-доставки продуктов и еды из ресторанов «Около».
«Компания рассматривает несколько вариантов дальнейшего развития, включая как привлечение инвесторов на открытом рынке капитала или инвестиции через стратегическое партнерство, так и самостоятельное развитие в рамках Х5», — говорилось в заявлении. Для возможного IPO в 2022–2023 гг. онлайн-бизнес оценивался компанией в $3–4,5 млрд.
15 февраля «Сбер» объявил о масштабной реорганизации своей экосистемы. Ее ключевой бизнес — электронную коммерцию — Сбербанк выделит в единый холдинг, который объединит компании «Сбермаркет», «Сбермегамаркет», «Сберлогистика», «Сбер еаптека» и СММ Ретейл, а также долю «Сбера» в совместном предприятии c VK – «О2О холдинг».
Создаваемый холдинг электронной коммерции Сбербанка возглавит Лев Хасис, который покинет пост первого зампреда правления с 1 июня. Сейчас Хасис курирует и координирует работу блоков «Международные операции», «Технологии», «Сервисы» и ряд других направлений деятельности Сбербанка. Хасис также намерен сосредоточиться на собственных проектах после того, как в июне покинет пост в правлении.