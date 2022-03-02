Реселлер Apple назвал закрытие магазинов в России временной мерой
Закрытие магазинов по продаже техники Apple носит временный характер, в ближайшее время они продолжат работу, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу re:Store. Таким образом в компании прокомментировали сообщения СМИ о закрытии магазинов.
«Решение о закрытии магазинов re:Store сегодня носит временный характер и вызвано необходимостью оценить текущую ситуацию на рынке. В ближайшее время магазины продолжат свою работу в штатном режиме», — говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что Apple приостановила ввоз продукции, продажи и работу Apple Pay в России — решение связано с военной операцией на Украине. «Мы присоединяемся ко всем тем, кто во всем мире призывает к миру», — говорится в заявлении компании. Покупки на официальном российском сайте Apple сейчас недоступны. При попытке оформить заказ сообщается, что «магазин в данный момент закрыт».
Помимо этого в магазине App Store во всех странах, кроме России, удалены приложения RT и Sputnik. Компания также отключила трафик и отчеты о происшествиях на своих картах на Украине «из соображений безопасности и мер предосторожности» для жителей этой страны, говорится в сообщении портала.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции в Донбассе. Целью операции он назвал «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». При этом он отметил, что планов по оккупации Украины у России нет, однако Москва будет стремиться к демилитаризации и денацификации этой страны.