Гид Michelin объявил о приостановке деятельности в России
Гастрономический гид Michelin приостановил деятельность в России, сообщает Reuters.
«Учитывая серьезность нынешнего кризиса, руководство Michelin было вынуждено принять решение приостановить всю деятельность по рекомендации ресторанов в России», — говорится в сообщении Michelin.
Первая церемония вручения звезд красного гида «Мишлен» в России прошла в октябре 2021 г. Награду получили девять московских ресторанов. Обладателями сразу двух звезд стали Artest-Chef's Table и Twins Garden.
Еще семь ресторанов получили по одной звезде. Это Selfie, «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и Savva. Еще три ресторана получили зеленые звезды Michelin — Biologie, Twins Garden и Björn. Такие звезды присуждают шеф-поварам, которые учитывают сезонность при приготовлении блюд, сокращают пищевые отходы и используют другие инновации.