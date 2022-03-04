Гид Michelin объявил о приостановке деятельности в России

Еще семь ресторанов получили по одной звезде. Это Selfie, «Белуга», Grand Cru, White Rabbit, Biologie, «Сахалин» и Savva. Еще три ресторана получили зеленые звезды Michelin — Biologie, Twins Garden и Björn. Такие звезды присуждают шеф-поварам, которые учитывают сезонность при приготовлении блюд, сокращают пищевые отходы и используют другие инновации.