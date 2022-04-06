Датский производитель Vestas покинет российский рынок
Датский производитель ветрогенераторов Vestas принял решение покинуть российский рынок из-за ситуации вокруг Украины, передает газета Dagbladet Borsen со ссылкой на итоги годового собрания компании.
Решение компании означает остановку двух заводов и отказ от обслуживания клиентов в России. Генеральный директор компании Хенрик Андерсен пояснил, что производитель покидает российский рынок «контролируемо и надлежащим образом» по плану упорядоченной передаче бизнеса в соответствии с международным и местным законодательством. По его словам, основное внимание будет уделено обеспечению безопасности и условий жизни российских сотрудников.
7 марта Vestas заявила о приостановке четырех проектов по строительству в России ветрогенераторных установок. До этого компания объявила об отказе от новых контрактов с российскими заказчиками.
В сентябре 2021 г. ветроэнергетический гигант заключил четыре соглашения с российскими заказчиками на создание ветряных электростанций общей мощностью в 253 мегаватт. Три из них должны располагаться под Самарой и вступить в строй в конце 2023 г. Строительство четвертой запланировано под Волгоградом. Согласно плану, оно должно быть завершено к концу 2022 г.
Специальная военная операция началась 24 февраля. С тех пор, по данным Йельского университета, работу в России приостановили или прекратили более 600 зарубежных компаний в разных сферах.