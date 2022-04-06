Датский производитель Vestas покинет российский рынок

В сентябре 2021 г. ветроэнергетический гигант заключил четыре соглашения с российскими заказчиками на создание ветряных электростанций общей мощностью в 253 мегаватт. Три из них должны располагаться под Самарой и вступить в строй в конце 2023 г. Строительство четвертой запланировано под Волгоградом. Согласно плану, оно должно быть завершено к концу 2022 г.