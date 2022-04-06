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Датский производитель Vestas покинет российский рынок

Ведомости

Датский производитель ветрогенераторов Vestas принял решение покинуть российский рынок из-за ситуации вокруг Украины, передает газета Dagbladet Borsen со ссылкой на итоги годового собрания компании.

Решение компании означает остановку двух заводов и отказ от обслуживания клиентов в России. Генеральный директор компании Хенрик Андерсен пояснил, что производитель покидает российский рынок «контролируемо и надлежащим образом» по плану упорядоченной передаче бизнеса в соответствии с международным и местным законодательством. По его словам, основное внимание будет уделено обеспечению безопасности и условий жизни российских сотрудников.

7 марта Vestas заявила о приостановке четырех проектов по строительству в России ветрогенераторных установок. До этого компания объявила об отказе от новых контрактов с российскими заказчиками.

В сентябре 2021 г. ветроэнергетический гигант заключил четыре соглашения с российскими заказчиками на создание ветряных электростанций общей мощностью в 253 мегаватт. Три из них должны располагаться под Самарой и вступить в строй в конце 2023 г. Строительство четвертой запланировано под Волгоградом. Согласно плану, оно должно быть завершено к концу 2022 г.

Специальная военная операция началась 24 февраля. С тех пор, по данным Йельского университета, работу в России приостановили или прекратили более 600 зарубежных компаний в разных сферах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных