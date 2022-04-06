В Россию перестали поставлять некоторые системы коррекции прикуса

Компания испытывает трудности с поставками немецких материалов для производства элайнеров, но у «Стар Смайл» есть значительный запас материалов, а также запасные поставщики в Китае, заверил Луценко. «Стар Смайл» пока не меняла цены на свою продукцию и не планирует делать это в апреле — там планирует пересмотреть цены после того, как закончится период волатильности.