В Россию перестали поставлять некоторые системы коррекции прикуса
Американская компания Align Technology перестала поставлять в Россию элайнеры (прозрачные капы для коррекции прикуса) Invisalign, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на менеджеров трех стоматологических клиник.
Отмечается, что на Invisalign приходилась основная доля процедур по установке элайнеров, которые в качестве альтернативы брекетам выбирали около половины пациентов.
Поставки Invisalign прекратились после того, как в конце февраля логистическая компания UPS приостановила работу в России, рассказал изданию исполнительный директор стоматологий «Дентал Фэнтези» и Belgravia Dental Studio Андрей Глебов. В отчете за 2021 г. Align Technology отмечала, что поставки ее продукции напрямую зависят от работы перевозчиков, в частности, UPS.
По словам Глебова, на складах компании осталась и не может быть доставлена уже изготовленная продукция на несколько миллионов рублей. При этом компания готова вернуть уплаченные средства клиникам, последние возвращают деньги клиентам, которые не хотят ждать, или переводят пациентов на другие системы.
В сети «Меди» на Invisalign приходилась основная доля процедур, в «Дентал Фэнтези» и Belgravia Dental Studio 95% установленных элайнеров были от этого бренда, сообщили представители клиник.
Сейчас клиники переключаются на отечественную продукцию «Флексилайнер» (FlexiLigner), «Стар Смайл» (Star Smile) и «Доммар» (3D Smile), которая до этого пользовалась меньшим спросом.
В «Стар Смайл» рассказали, что продажи одноименных элайнеров в марте 2022 г. выросли на 114% по сравнению с прошлым мартом и на 42% — с февралем 2022 г. В апреле оборот может вырасти еще на 25-30% во многом за счет клиентов, пришедших от Invisalign, ожидает гендиректор компании Владимир Луценко.
Компания испытывает трудности с поставками немецких материалов для производства элайнеров, но у «Стар Смайл» есть значительный запас материалов, а также запасные поставщики в Китае, заверил Луценко. «Стар Смайл» пока не меняла цены на свою продукцию и не планирует делать это в апреле — там планирует пересмотреть цены после того, как закончится период волатильности.