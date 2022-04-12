Airbus призвал Запад не вводить эмбарго на импорт титана из России

«Мы не думаем, что санкции в отношении импорта [из России] будут уместными. Это окажет небольшое влияние на Россию и будет иметь большие последствия для остальных стран и отрасли», — сказал Фори на ежегодном собрании компании. По его словам, Airbus накапливала запасы титана в течение многих лет, что дало компании «некоторую передышку» в краткосрочной и среднесрочной перспективе, даже если эмбарго действительно вступит в силу.