Airbus призвал Запад не вводить эмбарго на импорт титана из России
Ограничительные меры в отношении импорта титана из России нанесут ущерб другим странам и авиационной промышленности, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на генерального директора компании Airbus Гийома Фори.
«Мы не думаем, что санкции в отношении импорта [из России] будут уместными. Это окажет небольшое влияние на Россию и будет иметь большие последствия для остальных стран и отрасли», — сказал Фори на ежегодном собрании компании. По его словам, Airbus накапливала запасы титана в течение многих лет, что дало компании «некоторую передышку» в краткосрочной и среднесрочной перспективе, даже если эмбарго действительно вступит в силу.
31 марта агентство писало, что Airbus уже начала поиски альтернативных источников получения титана для своего производства на случай прекращения поставок из России. Первоочередной целью авиапроизводителя является не допустить нарушения его планов по наращиванию производства самолетов семейства A320. К середине 2023 г. компания планирует выпускать по 65 единиц этих лайнеров в месяц. Руководитель европейского подразделения Airbus Воутер Ван Верш указал, что около половины всего объема титана компания традиционно получает из России, и есть риск прекращения этих поставок.
7 марта американский авиапроизводитель Boeing приостановил закупки российского титана. «У компании Boeing накоплены значительные запасы титана, в том числе благодаря инициативе Boeing по формированию пула поставщиков по всему миру, которая реализуется уже несколько лет», — сообщили тогда в компании. По данным газеты The Wall Street Journal, из России компания получает около трети необходимого количества титана для компонентов самолетов. Остальная часть приходится на США, Японию, КНР и Казахстан.