Ural Motorcycles перенесет производство из России в Казахстан
Специализирующаяся на производстве мотоциклов компания Ural Motorcycles перенесет производство из России в Казахстан. Об этом сообщил Autonews со ссылкой на заявление генерального директора компании Ильи Хаита.
Решение о переносе производства из Ирбита Свердловской области принято из-за санкций – под них попадают поставки ряда комплектующих, необходимых для производства, также запрещен импорт техники из России. При этом большая часть мотоциклов поставляется за рубеж, в том числе в США.
Новая производственная площадка будет размещена в казахстанском Петропавловске, в 600 км от Ирбита. На площадке Ирбитского мотоциклетного завода продолжат собирать рамы и элементы корпуса для мотоциклов. Часть штата в России была сокращена, управляющий персонал переедет в Казахстан.
Хаит объяснил выбор нового места размещения возможностью оперативно наладить логистику, русскоязычным населением и необходимостью быстро восстановить производство. Хаит также спрогнозировал существенное снижение продаж, и не только из-за ситуации на Украине.
7 марта в Ural Motorcycles сообщили, что производство на уральской площадке было приостановлено. 31 марта в компании отметили, что не смогли восстановить сборку новых мотоциклов из-за того, что ситуация с логистикой так и не улучшилась. «Большинство наших поставщиков терпеливо держат наши заказы, пока мы не выясним, когда и как мы можем возобновить сборку. Однако некоторые поставщики отказываются от отгрузки комплектующих на завод, что в том числе усиливает необходимость вывоза окончательной сборки за пределы России», – сообщали в Ural Motorcycles.