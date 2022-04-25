Ural Motorcycles перенесет производство из России в Казахстан

7 марта в Ural Motorcycles сообщили, что производство на уральской площадке было приостановлено. 31 марта в компании отметили, что не смогли восстановить сборку новых мотоциклов из-за того, что ситуация с логистикой так и не улучшилась. «Большинство наших поставщиков терпеливо держат наши заказы, пока мы не выясним, когда и как мы можем возобновить сборку. Однако некоторые поставщики отказываются от отгрузки комплектующих на завод, что в том числе усиливает необходимость вывоза окончательной сборки за пределы России», – сообщали в Ural Motorcycles.