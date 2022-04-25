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Ural Motorcycles перенесет производство из России в Казахстан

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Специализирующаяся на производстве мотоциклов компания Ural Motorcycles перенесет производство из России в Казахстан. Об этом сообщил Autonews со ссылкой на заявление генерального директора компании Ильи Хаита.

Решение о переносе производства из Ирбита Свердловской области принято из-за санкций – под них попадают поставки ряда комплектующих, необходимых для производства, также запрещен импорт техники из России. При этом большая часть мотоциклов поставляется за рубеж, в том числе в США.

Новая производственная площадка будет размещена в казахстанском Петропавловске, в 600 км от Ирбита. На площадке Ирбитского мотоциклетного завода продолжат собирать рамы и элементы корпуса для мотоциклов. Часть штата в России была сокращена, управляющий персонал переедет в Казахстан.

Хаит объяснил выбор нового места размещения возможностью оперативно наладить логистику, русскоязычным населением и необходимостью быстро восстановить производство. Хаит также спрогнозировал существенное снижение продаж, и не только из-за ситуации на Украине.

7 марта в Ural Motorcycles сообщили, что производство на уральской площадке было приостановлено. 31 марта в компании отметили, что не смогли восстановить сборку новых мотоциклов из-за того, что ситуация с логистикой так и не улучшилась. «Большинство наших поставщиков терпеливо держат наши заказы, пока мы не выясним, когда и как мы можем возобновить сборку. Однако некоторые поставщики отказываются от отгрузки комплектующих на завод, что в том числе усиливает необходимость вывоза окончательной сборки за пределы России», – сообщали в Ural Motorcycles.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных