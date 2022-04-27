Visa оценила финансовые потери после ухода из России

В марте Visa объявила о прекращении работы в России из-за спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций. Такое же решение приняла другая международная платежная система — Mastercard. Теперь карты российских банков этих платежных систем не работают за границей, однако внутри страны ими можно расплачиваться, потому что их обслуживает «Национальная система платежных карт» (НСПК). Также российские банки больше не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, поэтому многие из них сделали уже выпущенные карты бессрочными.