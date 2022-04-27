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Бизнес

Visa оценила финансовые потери после ухода из России

Ведомости

Международная платежная система Visa оценила свои убытки после ухода из России в $35 млн, говорится в отчете компании.

«В течение трех и шести месяцев, закончившихся 31 марта 2022 г., мы зафиксировали убыток в составе общих и административных расходов в размере $35 млн в результате деконсолидации нашей российской дочерней компании. Мы также понесли расходы на персонал в размере $25 млн в результате мер, принятых для поддержки наших сотрудников в России и Украине», — говорится в документе.

Выручка от бизнеса в России за весь 2021 финансовый год и первую половину 2022 года составила только 4% от всей консолидированной чистой выручки. Чистая прибыль Visa увеличилась на 24% по итогам первого полугодия 2021-2022 финансового года, до $7,6 млрд.

Кроме убытков из-за ситуации на Украине Visa сообщила о потере $127 млн от инвестиций в акционерный капитал и $40 млн из-за амортизации приобретенных нематериальных активов и единовременных затрат, связанных с их приобретением.

В марте Visa объявила о прекращении работы в России из-за спецоперации на Украине и введения антироссийских санкций. Такое же решение приняла другая международная платежная система — Mastercard. Теперь карты российских банков этих платежных систем не работают за границей, однако внутри страны ими можно расплачиваться, потому что их обслуживает «Национальная система платежных карт» (НСПК). Также российские банки больше не смогут выпускать новые карты Visa и Mastercard, поэтому многие из них сделали уже выпущенные карты бессрочными.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных