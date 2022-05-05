«Газпром» задействует «Северный поток — 2» для поставок газа на северо-запад России

В компании отметили, что если власти Германии решат ввести морской газопровод в эксплуатацию, в работу можно будет включить только одну нитку с загрузкой в 100%. Ввести в эксплуатацию вторую нитку газопровода можно будет не раньше 2028 г., добавили в пресс-службе.