«Газпром» задействует «Северный поток — 2» для поставок газа на северо-запад России
«В связи с тем, что в настоящее время морской газопровод «Северный поток – 2» не используется, и с учетом реализации программы газоснабжения и газификации потребителей Северо-Западного региона, «Газпром» принял решение задействовать избыточные российские сухопутные газотранспортные мощности проекта «Северный поток – 2» для развития газоснабжения регионов Северо-Запада России», — сообщил «Газпром».
В компании отметили, что если власти Германии решат ввести морской газопровод в эксплуатацию, в работу можно будет включить только одну нитку с загрузкой в 100%. Ввести в эксплуатацию вторую нитку газопровода можно будет не раньше 2028 г., добавили в пресс-службе.
Строительство «Северного потока — 2» было завершено в сентябре прошлого года, после чего началась процедура сертификации его оператора — Nord Stream 2 AG, швейцарской «дочки» «Газпрома». Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.
В июне 2021 г. Россия завершила укладку первой, а в сентябре – второй нитки газопровода «Северный поток – 2» суммарной мощностью 55 млрд куб. м газа в год. Он проходит по дну Балтийского моря от компрессорной станции «Славянская» в Ленинградской области до балтийского побережья Германии. На данный момент обе нитки магистрали заполнены газом и готовы к работе.