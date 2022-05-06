«Аэрофлот» запустит рейсы в Ташкент с 20 мая
«Ежедневные рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Рейсы из Москвы в Ташкент дополнят маршрутную сеть Группы «Аэрофлот» в города Узбекистана, которая уже включает полёты из Москвы в Ургенч, Бухару и Самарканд», — говорится в сообщении.
В пресс-службе также предупредили, что в связи с запуском прямых рейсов из Москвы с 21 мая отменены рейсы из Сочи в Ташкент, выполняемые авиакомпанией «Россия». Пассажиры будут переоформлены на рейсы из Москвы.
Компания ранее сообщила о возобновлении полетов в Индию, Турцию, на Мальдивские острова и Шри-Ланку, в Казахстан, Киргизию, Иран, Азербайджан и Армению.
«Аэрофлот» приостановил все рейсы в зарубежные страны за исключением Белоруссии с 8 марта. Это было связано с рекомендациями Росавиации, которая посоветовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в РФ — с 8 марта. Позже авиакомпания начала возобновлять полеты по ряду направлений.
11 апреля ЕС внес 21 российскую авиакомпанию, в том числе «Аэрофлот», в список компаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС, потому что они якобы «не соответствуют международным стандартам безопасности».