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«Аэрофлот» запустит рейсы в Ташкент с 20 мая

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Российская авиакомпания «Аэрофлот» запустит прямые рейсы из Москвы в Ташкент (Узбекистан) с 20 мая, сообщает пресс-служба авиаперевозчика.

«Ежедневные рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных лайнерах Airbus A330. Рейсы из Москвы в Ташкент дополнят маршрутную сеть Группы «Аэрофлот» в города Узбекистана, которая уже включает полёты из Москвы в Ургенч, Бухару и Самарканд», — говорится в сообщении.

В пресс-службе также предупредили, что в связи с запуском прямых рейсов из Москвы с 21 мая отменены рейсы из Сочи в Ташкент, выполняемые авиакомпанией «Россия». Пассажиры будут переоформлены на рейсы из Москвы.

Компания ранее сообщила о возобновлении полетов в Индию, Турцию, на Мальдивские острова и Шри-Ланку, в Казахстан, Киргизию, Иран, Азербайджан и Армению.

«Аэрофлот» приостановил все рейсы в зарубежные страны за исключением Белоруссии с 8 марта. Это было связано с рекомендациями Росавиации, которая посоветовала авиакомпаниям РФ, чьи самолеты находятся в иностранных реестрах, приостановить рейсы за рубеж с 6 марта, а из других государств в РФ — с 8 марта. Позже авиакомпания начала возобновлять полеты по ряду направлений.

11 апреля ЕС внес 21 российскую авиакомпанию, в том числе «Аэрофлот», в список компаний, на которые распространяется запрет на полеты или эксплуатационные ограничения в пределах ЕС, потому что они якобы «не соответствуют международным стандартам безопасности».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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