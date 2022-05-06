Финская химическая компания Kemira уйдет с российского рынка
Финская компания Kemira, специализирующаяся на производстве химикатов, объявила об уходе с российского рынка, сообщает пресс-служба производителя.
«Kemira уходит с российского рынка и останавливает все операции. Полное завершение процесса займет некоторое время из-за требований законодательства», — говорится в сообщении. В 2021 г. на долю России приходилось около 3% от общей выручки Kemira.
Kemira считается мировым лидером по производству химических веществ для бумажной и целлюлозной промышленности, для очистки сточных вод, а также для нефтяной и горнодобывающей промышленности. Выручка в 2021 г. составляла 2,7 млрд евро, число предприятий — 62, количество сотрудников — около 5000. Продукция компании продается в 100 странах.
Некоторые иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями после начала военной операции на Украине 24 февраля, которая повлекла за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт.