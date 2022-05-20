Кадровое агентство Kelly Services продаст бизнес в России

В Kelly Services пояснили, что такое решение было принято на фоне сложившихся обстоятельств, а также после анализа своей структуры и возможностей. В настоящее время менеджмент компании работает над стратегией перевода, которая «обеспечит безопасность бизнеса и продолжение операционной деятельности российских подразделений». Агентство также отказалось раскрывать, на каких условиях произойдет передача российским собственникам и с кем ведутся переговоры. Один из сотрудников Kelly Services утверждает, что на покупку компании есть три компании-кандидата.