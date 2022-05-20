Кадровое агентство Kelly Services продаст бизнес в России
Международное кадровое агентство Kelly Services приняло решение продать свой локальный бизнес в России и уйти из страны, сообщает Forbes со ссылкой на источник среди сотрудников агентства.
В пресс-службе агентства сообщили, что компания объявляет о переводе своих локальных активов из международного в российское управление. На сегодня основное юрлицо компании в России, «Келли сервисез Си-Ай-ЭС», принадлежит швейцарской «Келли сервисез менеджмент Сарль».
В Kelly Services пояснили, что такое решение было принято на фоне сложившихся обстоятельств, а также после анализа своей структуры и возможностей. В настоящее время менеджмент компании работает над стратегией перевода, которая «обеспечит безопасность бизнеса и продолжение операционной деятельности российских подразделений». Агентство также отказалось раскрывать, на каких условиях произойдет передача российским собственникам и с кем ведутся переговоры. Один из сотрудников Kelly Services утверждает, что на покупку компании есть три компании-кандидата.
Kelly Services — это компания по предоставлению решений в области аутсорсинга и управления персоналом, основанная в США в 1946 г. Она вышла на российский рынок в 1993 г. У компании есть сеть филиалов, расположенных в Москве, Санкт-Петербурге и других крупных городах России. В российском подразделении работают более 400 человек.
Некоторые иностранные компании начали приостанавливать свою деятельность в России и выходить из совместных предприятий с российскими компаниями после начала военной операции на Украине 24 февраля, которая повлекла за собой масштабные экономические санкции со стороны западных стран. В числе предприятий, приостановивших свою деятельность, некоторые энергетические компании, разработчики ПО, автоконцерны, транспортно-логистические компании, производители чипов и видеокарт. По данным Йельского университета, таких компаний уже более 1000.