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Бизнес

Продавцы бытовой техники и электроники заявили о сокращении ассортимента

Ведомости

Российские ритейлеры зафиксировали сокращение ассортимента бытовой техники и электроники по причине отсутствия поставок готовой продукции и комплектующих зарубежных брендов и проблем с производством внутри страны. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников рынка.

Коммерческий директор сети магазинов «Холодильник.ру» Алексей Погудалов рассказал изданию, что больше всего товаров не хватает в категориях, где была высокой доля американских брендов. Это в том числе духовые шкафы, панели для варки, встраиваемые холодильники, телевизоры, смартфоны и отдельные модели пылесосов. В списке марок, у которых заметнее всего снизился ассортимент, оказались Apple, Bosch, Electrolux, Samsung, Miele и Dyson.

Вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин подтвердил сокращение ассортимента техники. Он добавил, что сильнее всего это заметно по категориям смартфонов и планшетов, в частности брендов Samsung и Apple. Представители «Ситилинка», МТС и AliExpress отказались от комментариев.

Погудалов объяснил, в большинстве случаев сокращение ассортимента связано с полной остановкой поставок иностранных брендов. Также проблемы связаны с дефицитом комплектующих на российских производствах и невозможностью найти пути для альтернативного ввоза готовой продукции, добавил он.

Ранее стало известно, что Минэкономики предложило вдвое увеличить время ремонта техники по гарантии до 90 дней. В связи с новыми экономическими условиями и санкционным давлением у компаний возникли проблемы с поставками деталей, и они не успевают чинить неисправные товары по гарантии за 45 дней, как это предусмотрено законом. Ведомство также хочет запретить взыскание с компаний штрафов в размере 50% от суммы, которая по решению суда отходит потребителю за неисполнение обязательств компанией.

16 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит импорт электронных устройств, чтобы не допустить их дефицита. Оно касается нотификации — документа, который нужен для всех электронных устройств, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование. К таким устройствам относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы и т. д.

Ранее по теме: Минэкономики предложило вдвое увеличить время ремонта товаров по гарантии
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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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