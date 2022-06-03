Продавцы бытовой техники и электроники заявили о сокращении ассортимента

Ранее стало известно, что Минэкономики предложило вдвое увеличить время ремонта техники по гарантии до 90 дней. В связи с новыми экономическими условиями и санкционным давлением у компаний возникли проблемы с поставками деталей, и они не успевают чинить неисправные товары по гарантии за 45 дней, как это предусмотрено законом. Ведомство также хочет запретить взыскание с компаний штрафов в размере 50% от суммы, которая по решению суда отходит потребителю за неисполнение обязательств компанией.