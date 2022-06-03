Продавцы бытовой техники и электроники заявили о сокращении ассортимента
Коммерческий директор сети магазинов «Холодильник.ру» Алексей Погудалов рассказал изданию, что больше всего товаров не хватает в категориях, где была высокой доля американских брендов. Это в том числе духовые шкафы, панели для варки, встраиваемые холодильники, телевизоры, смартфоны и отдельные модели пылесосов. В списке марок, у которых заметнее всего снизился ассортимент, оказались Apple, Bosch, Electrolux, Samsung, Miele и Dyson.
Вице-президент по закупкам и развитию «Связного» Михаил Догадин подтвердил сокращение ассортимента техники. Он добавил, что сильнее всего это заметно по категориям смартфонов и планшетов, в частности брендов Samsung и Apple. Представители «Ситилинка», МТС и AliExpress отказались от комментариев.
Погудалов объяснил, в большинстве случаев сокращение ассортимента связано с полной остановкой поставок иностранных брендов. Также проблемы связаны с дефицитом комплектующих на российских производствах и невозможностью найти пути для альтернативного ввоза готовой продукции, добавил он.
Ранее стало известно, что Минэкономики предложило вдвое увеличить время ремонта техники по гарантии до 90 дней. В связи с новыми экономическими условиями и санкционным давлением у компаний возникли проблемы с поставками деталей, и они не успевают чинить неисправные товары по гарантии за 45 дней, как это предусмотрено законом. Ведомство также хочет запретить взыскание с компаний штрафов в размере 50% от суммы, которая по решению суда отходит потребителю за неисполнение обязательств компанией.
16 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит импорт электронных устройств, чтобы не допустить их дефицита. Оно касается нотификации — документа, который нужен для всех электронных устройств, которые поддерживают криптографические возможности или шифрование. К таким устройствам относятся смартфоны, планшеты, ноутбуки, компьютеры, микросхемы и т. д.