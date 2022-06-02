Минэкономики предложило вдвое увеличить время ремонта товаров по гарантии

Как пишет издание, в связи с новыми экономическими условиями и санкционным давлением у автодилеров и других компаний возникли проблемы с поставками деталей и они не успевают чинить неисправные товары по гарантии за 45 дней, как это предусмотрено законом. В связи с этим российский бизнес готовится к росту количества судебных разбирательств с потребителями, которые могут привести к штрафам, отмечают «Известия».