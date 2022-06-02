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Экономика

Минэкономики предложило вдвое увеличить время ремонта товаров по гарантии

Ведомости

Срок ремонта автомобилей и техники по гарантии могут увеличить с 45 до 90 дней. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы Минэкономразвития, которое обсуждает инициативу с Минпромторгом и Роспотребнадзором.

Как пишет издание, в связи с новыми экономическими условиями и санкционным давлением у автодилеров и других компаний возникли проблемы с поставками деталей и они не успевают чинить неисправные товары по гарантии за 45 дней, как это предусмотрено законом. В связи с этим российский бизнес готовится к росту количества судебных разбирательств с потребителями, которые могут привести к штрафам, отмечают «Известия».

Минэкономразвития хочет увеличить срок гарантийного ремонта до 90 дней и запретить взыскание с компаний штрафов в размере 50% от суммы, которая по решению суда отходит потребителю за неисполнение обязательств компанией.

В конце апреля Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направили в правительство письмо с просьбой продлить сроки ремонта по гарантии и наложить мораторий на несколько статей закона «О защите прав потребителей».

Ранее стало известно, что российские ритейлеры электроники, в том числе «М.Видео», приступили к закупке техники через параллельный импорт. При этом в Минпромторге отметили, что согласно российскому законодательству, гарантийное обслуживание и использование оригинальных запчастей при ремонте останется обязанностью продавца.

6 мая Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. В него вошли более 50 категорий, в том числе автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др. 16 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит импорт электронных устройств, чтобы не допустить их дефицита.

Ранее по теме: «Известия»: бизнес приступил к закупкам электроники через параллельный импорт

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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