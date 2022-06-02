Минэкономики предложило вдвое увеличить время ремонта товаров по гарантии
Срок ремонта автомобилей и техники по гарантии могут увеличить с 45 до 90 дней. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на документы Минэкономразвития, которое обсуждает инициативу с Минпромторгом и Роспотребнадзором.
Как пишет издание, в связи с новыми экономическими условиями и санкционным давлением у автодилеров и других компаний возникли проблемы с поставками деталей и они не успевают чинить неисправные товары по гарантии за 45 дней, как это предусмотрено законом. В связи с этим российский бизнес готовится к росту количества судебных разбирательств с потребителями, которые могут привести к штрафам, отмечают «Известия».
Минэкономразвития хочет увеличить срок гарантийного ремонта до 90 дней и запретить взыскание с компаний штрафов в размере 50% от суммы, которая по решению суда отходит потребителю за неисполнение обязательств компанией.
В конце апреля Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) и ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) направили в правительство письмо с просьбой продлить сроки ремонта по гарантии и наложить мораторий на несколько статей закона «О защите прав потребителей».
Ранее стало известно, что российские ритейлеры электроники, в том числе «М.Видео», приступили к закупке техники через параллельный импорт. При этом в Минпромторге отметили, что согласно российскому законодательству, гарантийное обслуживание и использование оригинальных запчастей при ремонте останется обязанностью продавца.
6 мая Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта. В него вошли более 50 категорий, в том числе автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др. 16 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит импорт электронных устройств, чтобы не допустить их дефицита.