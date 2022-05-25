«Известия»: бизнес приступил к закупкам электроники через параллельный импорт

По данным издания, «М.Видео» уже ввозит тестовые партии техники без разрешения правообладателей – об этом на одном из отраслевых мероприятий заявил представитель компании. При этом компания не закупает продукцию Apple из-за риска блокировки устройств на территории России: производитель отслеживает оптовые партии товаров, и устройства, предназначенные для других регионов, могут не заработать. По словам одного из собеседников издания, если техника не заработает, ответственность за это будут нести торговые сети. Ритейлеры консультируются с коллегами из Ирана, который на протяжении долгого времени находится под санкциями. Apple не поставляет свою технику в страну, но ее реализация не остановлена.