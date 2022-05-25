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«Известия»: бизнес приступил к закупкам электроники через параллельный импорт

Ведомости

Российские ритейлеры, специализирующиеся на продаже электроники, приступили к закупке техники через параллельный импорт, сообщили «Известия» со ссылкой на источники в компаниях.

По данным издания, «М.Видео» уже ввозит тестовые партии техники без разрешения правообладателей – об этом на одном из отраслевых мероприятий заявил представитель компании. При этом компания не закупает продукцию Apple из-за риска блокировки устройств на территории России: производитель отслеживает оптовые партии товаров, и устройства, предназначенные для других регионов, могут не заработать. По словам одного из собеседников издания, если техника не заработает, ответственность за это будут нести торговые сети. Ритейлеры консультируются с коллегами из Ирана, который на протяжении долгого времени находится под санкциями. Apple не поставляет свою технику в страну, но ее реализация не остановлена.

В Минпромторге отметили, что согласно российскому законодательству, гарантийное обслуживание и использование оригинальных запчастей при ремонте остается обязанностью продавца. По мнению юриста BGP Litigation Анастасии Мырсиной, параллельный импорт не решает эту проблему и вопрос гарантийного ремонта. И оплатить сервисы Apple невозможно российскими картами, пояснила «Известиям» Мырсина.

6 мая Минпромторг утвердил перечень товаров для параллельного импорта – ввоза оригинальных товаров в страну без разрешения правообладателя. В него вошли более 50 категорий, в том числе автомобили и запчасти, фармацевтическая продукция, бытовая техника, смартфоны и техника, железнодорожные локомотивы и подвижной состав, трамваи, устройства и оборудование для железных дорог, лодки, живые деревья, саженцы и цветы и др. 16 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое упростит импорт электронных устройств, чтобы не допустить их дефицита.

17 мая глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что первые поставки в рамках параллельного импорта в Россию могут начаться в течение месяца.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных