Немецкая Uniper сообщила о сокращении поставок газа из России на 25%
Немецкая энергетическая компания Uniper сообщила, что поставки газа из России сократились на 25% после того, как «Газпром» ограничил поставки по трубопроводу «Северный поток», сообщил Bloomberg со ссылкой на представителя компании. По его словам, до сих пор компании удавалось заместить недостающие объемы газа из других источников. «Газпром» не ответил на запрос издания.
4 июня «Газпром» сообщил о снижении поставок в ЕС по газопроводу «Северный поток» на 40% – с плановых 167 млн куб. м до 100 млн куб. м в сутки. В компании пояснили, что на компрессорной станции «Портовая» работают 3 из 4 газоперекачивающих агрегата, потому что немецкая Siemens не вернула в срок агрегаты, которые находятся у нее на ремонте.
В Siemens Energy сообщили, что турбины направили на ремонт в Монреаль, а вернуть их оттуда помешали санкции Канады в отношении России. Правительства Канады и Германии были проинформированы об этом, стороны искали решение сложившейся ситуации. 15 июня «Газпром» заявил об остановке еще одного газотурбинного двигателя Siemens, после чего суточная производительность КС «Портовая» снизится до 67 млн куб. м.
Накануне итальянская Eni и австрийская OMV также сообщили, что получили уведомления от «Газпрома» о снижении объема поставок газа. Поставки в Италию снизятся на 15%, рассказали в Eni.
Ранее «Газпром» приостановил поставки газа компаниям в Финляндии, Польше, Болгарии, Нидерландах, Дании и Германии из-за отказа оплачивать поставки в рублях. Также ЕС в начале июня одобрил запрет на покупку, импорт или транспортировку сырой нефти и некоторых нефтепродуктов из России. От сырой нефти планируется отказаться за 6 месяцев, а от нефтепродуктов — за 8.