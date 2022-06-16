Немецкая Uniper сообщила о сокращении поставок газа из России на 25%

4 июня «Газпром» сообщил о снижении поставок в ЕС по газопроводу «Северный поток» на 40% – с плановых 167 млн куб. м до 100 млн куб. м в сутки. В компании пояснили, что на компрессорной станции «Портовая» работают 3 из 4 газоперекачивающих агрегата, потому что немецкая Siemens не вернула в срок агрегаты, которые находятся у нее на ремонте.