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Росавиация изменила правила допуска перевозчиков к международным рейсам

Ведомости

Межведомственная комиссия изменила алгоритм временной передачи допуска к международным рейсам от одного перевозчика к другому — теперь будет учитываться объем внутренних перевозок компаний-претендентов, сообщила пресс-служба Росавиации.

«Новая редакция временного алгоритма предусматривает, что членами комиссии при принятии решения о предоставлении допуска будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии», — пояснили в ведомстве. Там отметили, что такое решение приняли, чтобы выполнить поручение президента России Владимира Путина о перевозке российскими авиакомпаниями в 2022 г. не менее 100 млн пассажиров.

В Росавиации уточнили, что временный алгоритм разработали для повышения транспортной доступности и мобильности россиян в период действия санкций. Он будет действовать до отмены ограничений в отношении России.

В конце июня Минтранс заключил соглашения с 20 авиакомпаниями о возврате денег за отмененные рейсы на 16,9 млрд руб. С помощью субсидий перевозчики смогут вернуть пассажирам деньги за отмененные рейсы по внутренним направлениям с 24 февраля по 1 июля, а по международным — с 24 февраля по 31 октября. В августе и октябре министерство заключит дополнительные соглашения на возврат средств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных