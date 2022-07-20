Росавиация изменила правила допуска перевозчиков к международным рейсам

В конце июня Минтранс заключил соглашения с 20 авиакомпаниями о возврате денег за отмененные рейсы на 16,9 млрд руб. С помощью субсидий перевозчики смогут вернуть пассажирам деньги за отмененные рейсы по внутренним направлениям с 24 февраля по 1 июля, а по международным — с 24 февраля по 31 октября. В августе и октябре министерство заключит дополнительные соглашения на возврат средств.