Росавиация изменила правила допуска перевозчиков к международным рейсам
Межведомственная комиссия изменила алгоритм временной передачи допуска к международным рейсам от одного перевозчика к другому — теперь будет учитываться объем внутренних перевозок компаний-претендентов, сообщила пресс-служба Росавиации.
«Новая редакция временного алгоритма предусматривает, что членами комиссии при принятии решения о предоставлении допуска будет учитываться объем перевозок авиакомпаний-претендентов по внутренним воздушным линиям за месяц, предшествующий месяцу проведения заседания комиссии», — пояснили в ведомстве. Там отметили, что такое решение приняли, чтобы выполнить поручение президента России Владимира Путина о перевозке российскими авиакомпаниями в 2022 г. не менее 100 млн пассажиров.
В Росавиации уточнили, что временный алгоритм разработали для повышения транспортной доступности и мобильности россиян в период действия санкций. Он будет действовать до отмены ограничений в отношении России.
В конце июня Минтранс заключил соглашения с 20 авиакомпаниями о возврате денег за отмененные рейсы на 16,9 млрд руб. С помощью субсидий перевозчики смогут вернуть пассажирам деньги за отмененные рейсы по внутренним направлениям с 24 февраля по 1 июля, а по международным — с 24 февраля по 31 октября. В августе и октябре министерство заключит дополнительные соглашения на возврат средств.
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