Минтранс заключил соглашения о возврате денег за отмененные рейсы на 16,9 млрд рублей

С помощью субсидий перевозчики смогут вернуть клиентам деньги за отмененные рейсы по внутренним направлениям с 24 февраля по 1 июля, а также по международным – с 24 февраля по 31 октября. В министерстве отметили, что с помощью субсидий авиакомпании смогут сохранить оборотные средства. В результате перевозчики вернут деньги не менее чем за 1 млн билетов, добавили в Минтрансе.