Минтранс заключил соглашения о возврате денег за отмененные рейсы на 16,9 млрд рублей
Министерство транспорта заключило соглашения о возврате денег за отмененные перелеты с 20 авиакомпаниями на сумму 16,9 млрд руб., сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на пресс-службу Минтранса. В августе и октябре министерство заключит дополнительные соглашения на возврат средств.
С помощью субсидий перевозчики смогут вернуть клиентам деньги за отмененные рейсы по внутренним направлениям с 24 февраля по 1 июля, а также по международным – с 24 февраля по 31 октября. В министерстве отметили, что с помощью субсидий авиакомпании смогут сохранить оборотные средства. В результате перевозчики вернут деньги не менее чем за 1 млн билетов, добавили в Минтрансе.
27 июня премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило комплексную программу развития авиационной отрасли до 2030 г. На ее реализацию выделят более 770 млрд руб., из которых 150 млрд направят на обеспечение авиаперевозок до конца 2022 г. Также в общую сумму включены 100 млрд руб. субсидирования авиакомпаний, которое в апреле утвердил президент России Владимир Путин.