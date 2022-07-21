Levi's возобновил работу в России под новым названием
Магазин американского производителя джинсовой одежды Levi Strauss & Co возобновил работу в московском ТЦ «Авиапарк» под новым названием JNS, сообщается в Telegram-канале торгового центра.
«В Авиапарке первым открылся Levi's, но под новым брендом — JNS», — указано в сообщении.
Ранее в компании сообщали о намерении продать российский бизнес после 29 лет работы в стране. Тогда среди покупателей называли турецкую компания Fiba Holding A.S (развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России) и одного из российских ритейлеров. Сумма сделки не названа.
По данным «РИА Новости», у выкупленного магазина новое юрлицо – ООО «Спорт поинт». «Он [магазин] будет работать под брендом JNS с сохранением ассортимента и оборудования. Поставки будем осуществлять своими силами», — отметили в дирекции по маркетингу JNS. Также там добавили, что ритейлер не планирует останавливаться на одном бренде, а будет выкупать магазины и делать из них мультибрендовые точки.
Levi’s работал в России с 1993 г. Всего, по данным на 2022 г., в стране было представлено около 90 торговых точек, из которых часть могла работать по франшизе. Совокупная выручка группы в 2021 г. была $5,8 млрд, на российскую пришлось не более 2%. У управляющего брендом «Леви Штраусс Москва» оборот в 2021 г. был 9,37 млрд руб., чистая прибыль — 2,29 млрд руб.
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