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Levi's возобновил работу в России под новым названием

Ведомости

Магазин американского производителя джинсовой одежды Levi Strauss & Co возобновил работу в московском ТЦ «Авиапарк» под новым названием JNS, сообщается в Telegram-канале торгового центра.

«В Авиапарке первым открылся Levi's, но под новым брендом — JNS», — указано в сообщении.

Ранее в компании сообщали о намерении продать российский бизнес после 29 лет работы в стране. Тогда среди покупателей называли турецкую компания Fiba Holding A.S (развивает точки Gap, Marks & Spencer и Banana Republic в России) и одного из российских ритейлеров. Сумма сделки не названа.

По данным «РИА Новости», у выкупленного магазина новое юрлицо – ООО «Спорт поинт». «Он [магазин] будет работать под брендом JNS с сохранением ассортимента и оборудования. Поставки будем осуществлять своими силами», — отметили в дирекции по маркетингу JNS. Также там добавили, что ритейлер не планирует останавливаться на одном бренде, а будет выкупать магазины и делать из них мультибрендовые точки.

Levi’s работал в России с 1993 г. Всего, по данным на 2022 г., в стране было представлено около 90 торговых точек, из которых часть могла работать по франшизе. Совокупная выручка группы в 2021 г. была $5,8 млрд, на российскую пришлось не более 2%. У управляющего брендом «Леви Штраусс Москва» оборот в 2021 г. был 9,37 млрд руб., чистая прибыль — 2,29 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных