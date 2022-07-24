Российские рестораторы призвали включить алкоголь в схему параллельного импорта

«Сейчас все рестораны постепенно выбирают достаточно большие запасы [крепкого импортного алкоголя], которые были у всех поставщиков. По разным оценкам, их хватит до августа — начала сентября. Что будет после этого периода, сказать сложно, рестораторы рассчитывают на параллельный импорт и на то, что мы будем ввозить все те же самые позиции через Казахстан, Армению и другие страны СНГ», — отметил управляющий партнер сети True Cost, Nome, Code Coffee Глеб Марач.