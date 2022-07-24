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Бизнес

Российские рестораторы призвали включить алкоголь в схему параллельного импорта

Ведомости

Запасов импортного крепкого алкоголя в ресторанах России хватит максимум до начала осени, сообщает «Прайм» со ссылкой на представителей отрасли. Участники рынка надеются на параллельный импорт, но в таком случае цены могут вырасти на 30-50%.

«Сейчас все рестораны постепенно выбирают достаточно большие запасы [крепкого импортного алкоголя], которые были у всех поставщиков. По разным оценкам, их хватит до августа — начала сентября. Что будет после этого периода, сказать сложно, рестораторы рассчитывают на параллельный импорт и на то, что мы будем ввозить все те же самые позиции через Казахстан, Армению и другие страны СНГ», — отметил управляющий партнер сети True Cost, Nome, Code Coffee Глеб Марач.

Он также добавил, что повышение цен примерно в 1,5 раза в этом случае неизбежно. Шеф-бармен ресторана Folk Руслан Мингазов в свою очередь отметил, что ушедшие иностранные крепкоалкогольные бренды реально восполнить только с помощью параллельного импорта. «Однозначно цены на алкоголь взлетят примерно на 30-35%», — указал он.

Мингазов считает, что из-за сложившейся ситуации в России появятся и местные производители джина, виски и других крепких напитков. Он отмечает, что если власти в ближайшее время не разрешат параллельный импорт крепкого алкоголя, то в России начнет расти доля контрафактных спиртных напитков.

Территориальный управляющий сетевого проекта Villa Pasta ресторана грузинской кухни «Мзиури» Вера Садовникова и шеф-бармен ресторанов Saikо и бара Rex Василий Жеглов отметили, что налаживают работу с российскими производителями алкоголя. Они выделили виски Fox and Dogs, джин Barrister и Green Baboon, а также ром Devil's Island. Садовникова отмечает, что эти бренды не будут дорогими, а возможные повышения цен, связанные с логистикой на сырье, уже произошли.

23 июля «Коммерсантъ» сообщал, что более 40% опрошенных российских покупателей не могут найти равнозначную альтернативу выпавшим из ассортимента импортным товарам после начала спецоперации на Украине и новой волны санкций. Об этом говорится в исследовании онлайн-гипермаркета «Vprok.ru Перекресток» (входит в X5 Group). По данным опроса, 15% потребителей не готовы отказываться от зарубежной продукции. Наиболее остро проблема ощущается в категории алкогольных напитков, в частности виски.

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С начала специальной операции на Украине и сопутствующего экономического кризиса 59% российских потребителей сократили закупки импортных продуктов и товаров в том числе из-за отсутствия тех на полках.

Ранее американская Beam Suntory и британская Edrington, специализирующиеся на производстве и дистрибуции крепкого алкоголя, приняли решение о продаже своего российского бизнеса местному топ-менеджменту. Речь идет об СП Maxxium Russia, которое выпускало в России виски Macallan и The Famous Grouse, бурбон Jim Beam и Maker’s Mark, коньяк Сourvoisier и проч. Сумму сделки стороны не раскрыли.

Такое решение, по собственному утверждению компаний, является «лучшим способом уйти с рынка», о котором они задумались еще в марте, после начала спецоперации на Украине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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