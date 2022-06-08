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Бизнес

Производитель Finlandia оценил потери из-за ухода с российского рынка в $52 млн

Ведомости

Brown-Forman, производитель виски Jack Daniel's и бурбона Woodford Reserve, отразил неденежный убыток в IV квартале 2022 финансового года в размере $52 млн из-за обесценения бренда водки Finlandia, следует из сообщения пресс-службы компании.

Обесценение отражает ухудшение долгосрочных перспектив для бренда из-за приостановки операций в России, ключевом рынке для Finlandia. Россия была среди крупнейших развивающихся рынков для Brown-Forman в 2022 финансовом году наряду с Мексикой, Польшей, Бразилией и Чили.

Brown‑Forman приостановила работу в России в связи с военной операцией на Украине в марте. Компания производит виски Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Old Forester, Glenglassaugh и другие, а также текилу, водку Finlandia, джин, ликеры и вина.

В начале марта пивоваренные компании Carlsberg Group и Heineken сообщили о приостановке работы в России. О прекращении производства и поставок в РФ объявили производители чешского пива Plzensky Prazdroj (бренды Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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