Производитель Finlandia оценил потери из-за ухода с российского рынка в $52 млн
Brown-Forman, производитель виски Jack Daniel's и бурбона Woodford Reserve, отразил неденежный убыток в IV квартале 2022 финансового года в размере $52 млн из-за обесценения бренда водки Finlandia, следует из сообщения пресс-службы компании.
Обесценение отражает ухудшение долгосрочных перспектив для бренда из-за приостановки операций в России, ключевом рынке для Finlandia. Россия была среди крупнейших развивающихся рынков для Brown-Forman в 2022 финансовом году наряду с Мексикой, Польшей, Бразилией и Чили.
Brown‑Forman приостановила работу в России в связи с военной операцией на Украине в марте. Компания производит виски Jack Daniel’s, Woodford Reserve, Old Forester, Glenglassaugh и другие, а также текилу, водку Finlandia, джин, ликеры и вина.
В начале марта пивоваренные компании Carlsberg Group и Heineken сообщили о приостановке работы в России. О прекращении производства и поставок в РФ объявили производители чешского пива Plzensky Prazdroj (бренды Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard.