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Бизнес

Продажи импортного пива в России за месяц снизились на 30%

Ведомости

Продажи импортного пива в России в апреле этого года упали на 30,7% в натуральном выражении год к году. Это произошло на фоне проблем с логистикой и геополитического кризиса, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор NielsenIq. По данным аналитиков, темпы продаж местного пива выросли с 1,8% в 2021 г. до 5,9% в апреле. С января доля импортного пива в России сократилась с 6,2 до 3,8%, а доля локального выросла с 65,3 до 67,6%.

Руководитель группы по работе с алкогольными и табачными клиентами NielsenIq Павел Фунтиков пояснил, что уход части иностранных брендов позволил укрепить позиции местным компаниям, однако пока нельзя говорить о существенном расширении их предложения. В апреле в среднем на рынке было 105 товарных единиц продукции — на две меньше, чем в среднем за год.

Эксперт добавил, что снижение продаж импортного пива привело к сокращению доли премиального сегмента, в котором в основном присутствовали зарубежные компании. В апреле продажи в этом ценовом сегменте сократились на 4,4% в годовом выражении, а доля снизилась с 14,6% в январе до 12,9%. Продажи в низком ценовом сегменте увеличились в апреле на 6,9% в годовом выражении, в среднем сегменте — на 4,4%. 

По словам председателя Союза российских пивоваров, компании из Бельгии, Голландии и Великобритании прекратили поставлять пиво в Россию, а продолжающие поставки Чехия и Германия не смогут заместитьт выпавшие сорта. 

В начале марта пивоваренные компании Carlsberg Group и Heineken сообщили о приостановке работы в России. О прекращении производства и поставок в РФ объявили производители чешского пива Plzensky Prazdroj (бренды Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных