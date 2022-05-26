Продажи импортного пива в России за месяц снизились на 30%
Продажи импортного пива в России в апреле этого года упали на 30,7% в натуральном выражении год к году. Это произошло на фоне проблем с логистикой и геополитического кризиса, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор NielsenIq. По данным аналитиков, темпы продаж местного пива выросли с 1,8% в 2021 г. до 5,9% в апреле. С января доля импортного пива в России сократилась с 6,2 до 3,8%, а доля локального выросла с 65,3 до 67,6%.
Руководитель группы по работе с алкогольными и табачными клиентами NielsenIq Павел Фунтиков пояснил, что уход части иностранных брендов позволил укрепить позиции местным компаниям, однако пока нельзя говорить о существенном расширении их предложения. В апреле в среднем на рынке было 105 товарных единиц продукции — на две меньше, чем в среднем за год.
Эксперт добавил, что снижение продаж импортного пива привело к сокращению доли премиального сегмента, в котором в основном присутствовали зарубежные компании. В апреле продажи в этом ценовом сегменте сократились на 4,4% в годовом выражении, а доля снизилась с 14,6% в январе до 12,9%. Продажи в низком ценовом сегменте увеличились в апреле на 6,9% в годовом выражении, в среднем сегменте — на 4,4%.
По словам председателя Союза российских пивоваров, компании из Бельгии, Голландии и Великобритании прекратили поставлять пиво в Россию, а продолжающие поставки Чехия и Германия не смогут заместитьт выпавшие сорта.
В начале марта пивоваренные компании Carlsberg Group и Heineken сообщили о приостановке работы в России. О прекращении производства и поставок в РФ объявили производители чешского пива Plzensky Prazdroj (бренды Velkopopovický Kozel, Pilsner Urquell и Gambrinus), Budejovicky Budvar (Budweiser Budvar), Staropramen и Bernard.