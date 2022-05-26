Продажи импортного пива в России за месяц снизились на 30%

Продажи импортного пива в России в апреле этого года упали на 30,7% в натуральном выражении год к году. Это произошло на фоне проблем с логистикой и геополитического кризиса, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на обзор NielsenIq. По данным аналитиков, темпы продаж местного пива выросли с 1,8% в 2021 г. до 5,9% в апреле. С января доля импортного пива в России сократилась с 6,2 до 3,8%, а доля локального выросла с 65,3 до 67,6%.